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天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

記者胡瑞玲／台北報導
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

今年入秋以來，逐漸變冷，醫學博士、胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，根據美國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）警告，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒（RSV）及冬天的流感病毒，恐是之前年份的「2倍左右」，且「可能與COVID-19的另一個高峰重疊」。

黃軒指出，根據美國醫學科學院的模型預測，新冠肺炎感染在2021年夏季達到高峰，雖然高峰時間及幅度不確定，且死亡率可能沒有去年冬天嚴重，但感染仍持續，還增加更新、更危險的變種病毒可能性。

在澳大利亞及南非，呼吸道合胞病毒將成為導致幼兒入院及死亡的主因，封鎖時，大部分小孩也會鎖在家裡，其病毒感染不會增加，但陸續解封後，小孩呼吸道合胞病毒會持續上升。

根據美國模擬數據指出，幼兒群體在封鎖時，對呼吸道合胞病毒免疫力的喪失，可能會在解封後，再產生更多的易感人群。

針對A型流感病毒，早期數據聲稱，A型流感恐導致更容易感染新冠肺炎，也就是增加疾病的易感性，也易有重症出現，其他呼吸道病毒也更廣泛傳播，將對新冠肺炎感染施加選擇壓力，並可能導致更新的變種病毒。

另外，呼吸道感染有「協同作用」，表示新冠肺炎感染與其他呼吸道病毒間，有潛在相互作用，可能增加疾病的嚴重度。

「起初的感染，可能會增加後續感染的嚴重程度」，黃軒表示，該組織警告，針對所謂的「致命三重組合」，也就是新冠肺炎、流感、呼吸道合胞病毒的匯合制訂行動計劃，並提出5個建議。

第一，新冠肺炎疫苗接種要廣，同時為高風險族群加強第三劑疫苗，並鼓勵為流感疫苗的接種做準備；第二，透過經濟財政紓困支持，照顧失業且須自我隔離者。

第三，提高新冠肺炎及流感的篩檢能量，提供充足資源；第四，預防措施指導，包含戴口罩、勤洗手、保持工作場所通風及維持社交距離。

第五，恢復疫後的不平衡發展，大流行和反覆封鎖，會造成經濟低迷影響，民眾也會產生長期負面健康影響，確保政策能儘速扭轉大流行的不平衡影響。

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