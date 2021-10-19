乾眼、大小眼竟是甲狀腺眼疾 不治療恐失明、毀容

圖片來源 ／健康醫療網

當雙眼感到乾澀，或呈現大小眼、眼皮水腫、斜視，出現又凸又大的「金魚眼」，可別以為只是單純「外觀」的問題，其實很有可能是罹患「甲狀腺眼疾」，又稱為葛列夫氏眼病變（Graves’ ophthalmopathy），這是因「自體免疫引起的甲狀腺亢進」，這種反應也稱為葛列夫氏病（Graves’ disease），好發年齡為30歲至50歲，女性發病率較男性多2.5至6倍，是很複雜的眼窩發炎性疾患。

甲狀腺眼疾，會導致眼睛及其周圍肌肉 發生變化，嚴重會「毀容」甚至使「生活失能」。常見症狀包括複視、眼球突出、眼周腫脹、眼瞼形狀改變、眼睛疼痛，甚至視力下降。根據CNN報導，加州大學 生聖地雅哥分校的醫學博士Catherine Y. Liu表示，「在臨床上，約有10%到20%的患者視力嚴重受損，很可怕，希望患者能夠好好了解什麼是甲狀腺眼疾。」呼籲民眾及早發現、及早治療，並遵醫囑耐心接受療程。

自體免疫攻擊甲狀腺、眼周組織

甲狀腺會分泌「甲狀腺激素」，控制身體的新陳代謝。甲狀腺功能低下，不能分泌足夠的甲狀腺素時，新陳代謝會減慢，造成體重增加、疲勞、虛弱和脫髮等症狀。當甲狀腺分泌過多的甲狀腺激素時，稱為甲狀腺機能亢進，新陳代謝會加快，導致體重減輕、出汗過多、心率加快等症狀。

而葛列夫氏病，是因自體免疫抗體攻擊甲狀腺，導致甲狀腺激素過度分泌，造成甲亢。至於甲狀腺眼疾，Catherine Y. Liu表示，可能因眼周組織與甲狀腺中的蛋白質相似，因此免疫系統也會攻擊眼睛周圍的組織，引起發炎，可是研究發現，並非所有罹患葛列夫氏病的人，都會患上甲狀腺眼疾，也不是每個患有甲狀腺眼疾的人都有葛列夫氏病。

最確切的致病原因為何，目前尚在研究中，Catherine Y. Liu補充，甲狀腺眼疾雖然有90%與甲狀腺機能亢進有關，不過也會發生在甲狀腺機能低下的患者，甚至甲狀腺功能完全正常的患者身上。

甲狀腺眼疾如何治療？

Catherine Y. Liu表示，甲狀腺眼疾治療方式因人而異。首先，如果有吸菸習慣的患者，必須戒菸。因為吸菸會大幅增加疾病風險和嚴重度，因此最好可以在醫生的協助下進行戒菸。

如果有「複視」，患者可以配戴一種特數的眼鏡鏡片「棱鏡」，可使視力恢復正常。如果有「乾眼症」，可以使用人工淚液及人工淚膏進行治療。Catherine Y. Liu接著說明，當急性期發炎反應嚴重時，會開類固醇藥物，減少眼睛發紅、刺激和浮腫。

甲狀腺眼疾也有多種手術可選擇，例如眼窩減壓術、斜視矯正手術、眼瞼矯正手術等等，可幫助眼睛恢復更正常的外觀和功能。Catherine Y. Liu表示，手術對許多患者來說會感到恐懼，「但我保證，這些手術非常常見，併發症 很少。」另外，除了身體上的影響，也不能忽視這種疾病帶來的情緒和心理變化，因為這些患者的生活可能發生巨大變化，需要整個醫療團隊進行合作，審慎控制病情、進行治療，陪伴病患度過治療甲狀腺眼疾的長路。

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資料來源：健康醫療網

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