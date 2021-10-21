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我的經驗／便祕 恐宿便太多腸阻塞

口述╱台灣安南醫院副院長、胃腸肝膽科醫師許秉毅；整理╱記者修瑞瑩
台南安南醫院副院長許秉毅表示，每天要多喝水、適度運動，減少便祕。（圖：許秉毅提供）
台南安南醫院副院長許秉毅表示，每天要多喝水、適度運動，減少便祕。（圖：許秉毅提供）

身為胃腸肝膽科醫師，經常會提醒病人要注意便祕問題，多吃蔬菜水果，其實我也會疏忽而發生嚴重腸阻塞。

那一年是升上主治醫師的第5年，計畫要前往美國德州貝勒醫學中心進修，家人也跟著同行，但出發前三天的夜晚，卻在睡夢中痛醒。

腹痛服藥未緩解 憂盲腸炎

當時觸摸腹部加以診斷，發現下腹部又腫又痛，服用解痙攣藥物後，不僅沒有緩解，反而痛得更厲害，盲腸的位置也很痛，擔心是盲腸炎，當時已經痛到站不起來，由家人緊急送到高雄榮總急診。

一路上心裡很忐忑，擔心萬一要開刀，三天後不可能出國，一切好不容易安排好的事情，後續處理起來很麻煩，整路腦袋沒停。

到醫院後經過各項檢查，從腹部X光片裡看到腸子裡有許多宿便，醫師認為可能宿便太多引發腸阻塞，大小腸都腫了起來，這時才想到因為準備出國太忙了，算一算已經五天沒有排便，後來醫師開了灌腸藥，果然排出很多糞便，人也跟著馬上舒服起來，結果還好順利出國。

那次經驗給我很深刻的體認，連自己是胃腸科醫師，總是提醒病人要多吃蔬果、多注意排便狀況，自己一忙起來竟然完全疏忽，可以想見一般民眾可能更容易忽略便祕帶來的問題。灌腸的時候感覺不太好，很擔心被人戳破腸子，後來行醫時病人提到肚子痛、灌腸等問題，更能體會到病人的不適與擔心。

3天以上沒排便 就是便祕

門診中便祕就醫的病人很多，便祕的定義是三天以上沒排便，可以靠一些方法排解，例如多吃蔬果、益生菌，每天喝水要超過2000㏄、適度運動等。

很多病患會說「我都有吃蔬果，怎麼還會便祕？」但要看吃得夠不夠，現代人飲食中膳食纖維攝取量多數不夠，每天至少要25公克，半碗煮好的青菜、一碗糙米飯或是一顆橘子，各可以提供4公克的膳食纖維，必須三餐都吃水果，中午晚上各半碗菜，再加上一碗糙米，才能湊足25公克，如果真的吃不夠，可以考慮直接吃膠囊補充。

便祕超過三個月 盡快就醫

 

不少人長期便祕，引起便祕原因有三種：一是功能性、二是器質性、三是藥物性。像是吃不夠蔬果或是壓力大等造成，稱為功能性便祕；大腸癌、腸沾黏、甲狀腺分泌不足或副甲狀腺亢進等，可能引發器質性便祕。如果在改善生活飲食習慣後，便祕仍超過一個月以上，應就醫找出原因。

使用藥物也可能造成便祕，例如含鋁的制酸劑，或是鎮定劑、解痙攣及止痛等藥物，都可能影響腸胃蠕動，如果情況嚴重，可以與醫師討論換藥。

如果發生腹部疼痛、體重減輕、生活品質下降、便祕超過三個月，或是改變生活習慣仍便祕一個月以上，就應盡速前往胃腸科就醫。

便祕 美國 德州

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