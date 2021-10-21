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專家觀點／該不該空腹？ 3類型胃藥別吃錯時間

林建宏╱桃園新生醫專講師、社區藥局藥師
在不正確的時間吃藥，藥效便會受到影響。(本報資料照片)
在不正確的時間吃藥，藥效便會受到影響。(本報資料照片)

周末假期後，常有胃腸不好的人來到藥局，反應胃藥吃了好像效果變差，進一步了解他們的飲食及服藥狀況後，發現民眾常搞錯服藥時間，導致藥效大打折扣。

在飽餐一頓後，胃酸分泌增加，一些在酸性環境下不穩定的藥物，會被胃酸破壞的機率提高而減少吸收；高纖食物或高脂食品則會延長胃排空時間，連帶使併用的藥物在胃部停留的時間增加而影響藥物吸收率；更有些藥物怕受到食物的吸附，會造成藥物吸收下降，因此，在不正確的時間吃藥，藥效便會受到影響。

胃藥正確用藥時間應考慮藥物類型：

第一類減少胃酸分泌藥物：一種是作用在胃壁上的氫離子幫浦藥物，如果在飯後半小時內服用，藥物在血中的濃度會被減低50%至70%，因此當醫囑「空腹服用」，應在餐前一小時或餐後二小時空腹服用。

另一種減少胃酸分泌藥物是作用在胃壁上的組織胺受體，這類藥物約在服用後一小時開始作用，建議飯前使用，可減少因進食而刺激胃酸分泌的影響，但與制酸劑一起服用時，吸收量會受干擾而減低。

第二類制酸劑：常見鎂鹽、鋁鹽或鈣鹽等成分，藉中和作用來減緩胃酸，效果產生快速也容易取得，常用來緩解突然發作的不適症狀，但藥效持續時間相對短暫，長期可能讓血中離子不平衡，特別是腎功能不佳者，易造成離子蓄積，孕婦及哺乳的婦女也不可自行使用。

第三類胃黏膜保護劑：不會直接減少胃酸分泌量，透過在胃黏膜上形成保護性的膜，減少胃酸對胃壁傷害，應空腹服用，但須和制酸劑錯開至少半小時。

藥局

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