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性伴侶不固定 小心菜花朵朵開

王志仁／台灣彰化秀傳醫院泌尿科主治醫師
俗稱菜花的尖形濕疣，主要是藉由性接觸感染人類乳突病毒。（本報資料照片）
俗稱菜花的尖形濕疣，主要是藉由性接觸感染人類乳突病毒。（本報資料照片）

25歲小陳，前不久透過社交軟體和前女友重逢，久別勝新婚，很快就相約發生關係了。不料幾周之後發現生殖器長了好幾顆像花椰菜的東西，像極了一支花束，雖不會痛但愈來愈大，他緊急就醫，確診是「菜花」，馬上安排手術燒除。菜花如延誤治療，有可能病變成陰莖癌，女性則會提高子宮頸癌風險。

俗稱菜花的尖形濕疣，是人類乳突病毒（HPV）感染導致，主要是藉由性接觸感染，或經由被患者分泌物汙染的器物（如三溫暖、游泳池、泡溫泉的共用毛巾、馬桶坐墊）而間接傳染。這些贅肉可能單獨長或叢生聚在一起，就像小朵花椰菜長在皮膚或黏膜上，男女都有機會發生。

值得注意的是，只要可能接觸到病毒的任何部位，包括肛門、耳朵、嘴角甚至口腔內，都有可能長菜花。

很多病患說他們都有戴套，為什麼還會感染？其實只要是和患者親密接觸就是高風險的行為，因為性行為的前戲大都不會使用保險套，且保險套也只能保護陰莖部位，陰囊及其他會陰部也是感染風險區。

也有病人說他結婚後單一性伴侶、沒在外捻花惹草，但為何還是中鏢？別忘了病人本身或是另一半，婚前的生活有可能「相當精采」。

據統計，80%的50歲成人都曾感染HPV，但都沒有症狀且能藉由人體免疫系統自行清除病毒。但若發病，潛伏期依病毒量與被感染者的免疫能力有所差異，大約三周到八、九個月，平均約三個月，而且潛伏期時即有傳染力。

菜花的診斷，主要是肉眼先看到，手術檢體的病理診斷最為可靠。一旦確診，可用藥物治療、手術、電燒、冷凍、雷射療法等，但治療後常復發，所以病人也常需接受多次或多種的治療。

想要預防感染菜花，可考慮施打HPV疫苗，有研究指出，已感染者確實清除菜花病灶之後施打疫苗，仍約有50%的保護力。

避免性對象不固定，建議單一性伴侶並全程使用保險套，才是預防性傳染病的不二法門。如果一方已罹病，性伴侶也應接受檢查和治療，以免反覆傳染。

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