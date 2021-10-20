走路卡卡… 重訓不當 退化性關節炎提早報到

膝關節退化跟年齡無直接關係，正確使用加上適當運動，膝蓋到老都還是很強健。(Getty Images)

你會走路卡卡、膝蓋痛嗎？上下樓梯膝蓋發出喀喀響、有異物感？小心得了退化性關節炎！膝蓋退化性關節炎不再是老年人的專利，呈年輕化趨勢，主因運動過度所致，尤其很多熱中重訓的人，往往因大重量的蹲舉、硬舉等動作錯誤，造成膝關節軟骨磨損與流失，進而引發膝關節疼痛、腫脹、僵硬，影響走路。

保養膝蓋關節 老也勇健

退化性關節炎好發於40至50歲以上族群，很多人聽到「退化」，以為年紀大了，身體機能衰退是自然的老化軌跡。

台灣 WaCare物理治療師洪岳裕表示，老化不等於退化，許多70、80歲的老年人保養得宜，一樣步履輕巧、健步如飛；反觀年輕人，運動傷害會促使退化性關節炎提早報到。其實膝關節退化跟年齡無直接關係，若正確使用加上適當運動，到老膝蓋都還是很勇健。

當膝蓋疼痛、走路關節有聲音，很多人擔心運動是否會加重病情？洪岳裕提醒，「關節炎患者仍應適度運動，維持軟骨和關節周圍肌肉 的功能，活動量減少反而會加劇退化速度。」建議退化性關節炎患者應維持運動，並進行體重控制，降低膝蓋的耗損。透過復健和物理治療能減輕關節疼痛，包括肌力強化、關節活動度訓練，可遠離手術治療的危機。

訓練肌力3運動 製表：廖靜清

活動腰椎、肩膀 全身舒展

退化性關節炎的病程，從0至4級共分為5級，第0級屬於正常，第1級疑似有關節狹窄的症狀，第2級已明顯關節輕微變窄。洪岳裕提醒，在病程變2級前，要趕快好好學習身體怎麼使用與保養，以維持良好身體機能運作。當出現疼痛、僵硬、痠軟無力等不適，應及早諮詢專業醫師對症下藥，並搭配膝關節的肌力與耐力運動，鍛鍊下肢肌群幫助減輕關節壓力。

走路的習慣與坐姿也會影響膝蓋壽命，洪岳裕建議，多做活動腰椎、肩膀關節、全身舒展等復健運動，可避免骨盆歪掉，影響膝蓋的承受壓力。