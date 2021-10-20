我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

走路卡卡… 重訓不當 退化性關節炎提早報到

廖靜清
膝關節退化跟年齡無直接關係，正確使用加上適當運動，膝蓋到老都還是很強健。(Getty Images)
膝關節退化跟年齡無直接關係，正確使用加上適當運動，膝蓋到老都還是很強健。(Getty Images)

你會走路卡卡、膝蓋痛嗎？上下樓梯膝蓋發出喀喀響、有異物感？小心得了退化性關節炎！膝蓋退化性關節炎不再是老年人的專利，呈年輕化趨勢，主因運動過度所致，尤其很多熱中重訓的人，往往因大重量的蹲舉、硬舉等動作錯誤，造成膝關節軟骨磨損與流失，進而引發膝關節疼痛、腫脹、僵硬，影響走路。

保養膝蓋關節 老也勇健

退化性關節炎好發於40至50歲以上族群，很多人聽到「退化」，以為年紀大了，身體機能衰退是自然的老化軌跡。

台灣WaCare物理治療師洪岳裕表示，老化不等於退化，許多70、80歲的老年人保養得宜，一樣步履輕巧、健步如飛；反觀年輕人，運動傷害會促使退化性關節炎提早報到。其實膝關節退化跟年齡無直接關係，若正確使用加上適當運動，到老膝蓋都還是很勇健。

當膝蓋疼痛、走路關節有聲音，很多人擔心運動是否會加重病情？洪岳裕提醒，「關節炎患者仍應適度運動，維持軟骨和關節周圍肌肉的功能，活動量減少反而會加劇退化速度。」建議退化性關節炎患者應維持運動，並進行體重控制，降低膝蓋的耗損。透過復健和物理治療能減輕關節疼痛，包括肌力強化、關節活動度訓練，可遠離手術治療的危機。

訓練肌力3運動 製表：廖靜清
訓練肌力3運動 製表：廖靜清

活動腰椎、肩膀 全身舒展

退化性關節炎的病程，從0至4級共分為5級，第0級屬於正常，第1級疑似有關節狹窄的症狀，第2級已明顯關節輕微變窄。洪岳裕提醒，在病程變2級前，要趕快好好學習身體怎麼使用與保養，以維持良好身體機能運作。當出現疼痛、僵硬、痠軟無力等不適，應及早諮詢專業醫師對症下藥，並搭配膝關節的肌力與耐力運動，鍛鍊下肢肌群幫助減輕關節壓力。

走路的習慣與坐姿也會影響膝蓋壽命，洪岳裕建議，多做活動腰椎、肩膀關節、全身舒展等復健運動，可避免骨盆歪掉，影響膝蓋的承受壓力。

台灣 肌肉

上一則

肩膀卡卡… 不到50歲50肩上身 復健「解凍」

延伸閱讀

扭傷腳疼反覆 竟是外踝韌帶斷裂

扭傷腳疼反覆 竟是外踝韌帶斷裂
預防肌少症 銀髮族快來學學這三招

預防肌少症 銀髮族快來學學這三招
攝取9大類營養 預防關節卡卡

攝取9大類營養 預防關節卡卡
婦人轉不開瓶蓋竟是發炎引起 就醫免受失能之苦

婦人轉不開瓶蓋竟是發炎引起 就醫免受失能之苦

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

2021-10-13 13:26
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

2021-10-13 17:25

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

2021-10-13 05:19
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

2021-10-14 05:31
圖片來源 ／健康醫療網

預防牙周病悄悄找上你 自我檢查注意這幾點

2021-10-19 00:29

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨