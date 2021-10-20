低血糖還是中風？2症狀辨識急性中風

有些中風症狀容易與低血糖、貧血、高血壓等其他疾病混淆。(Getty Images)

Q：一名七旬老翁，某天早上起床突然單側手腳無力，說話正常但口水會不自主流下來，女兒心想可能是沒吃早餐有點低血糖 ，囑咐老翁趕快吃點早餐回房間躺一下，孫子卻說阿公和平常不一樣，應該要去看醫生，他們該怎麼做？

台灣苗栗縣政府消防局高級救護技術員劉旻昌說，有些中風 症狀容易與低血糖、貧血、高血壓 等其他疾病混淆，其中血糖過低會有四肢無力甚至昏迷的情況，少數也會有半邊肢體無力現象，最容易和急性中風的症狀混淆，也不容易發現。因此通常救護員接到緊急救護通報，抵達現場時都會先量測血糖，再進行急性中風評估(FAST)。

他呼籲大眾，有任何與平常不同症狀發生的情形，都該更有警覺性，若有任何疑似症狀千萬別輕忽，透過第一線消防救護員的迅速判斷，快速辨識出中風並正確送醫，可有效降低中風造成的傷害。

中風位置不同 症狀複雜

「脖子好緊、頭有點暈眩、手腳有點無力，我是不是中風了？」你知道以上哪些可能是中風的症狀，或只是相似疾病呢？台中榮總神經外科血管科主任崔源生表示，中風症狀會因為大腦裡中風的發生位置不同，對應出的症狀就會不同，右側大腦中風會影響肢體行動；左側大腦中風會造成語言和認知的症狀，造成無法看字或寫字；而腦幹或小腦受損，會有頭暈、複視、眼球顫動等情況，以上有許多症狀是非典型的中風症狀，容易被忽略或誤認是低血糖、高血壓等相關疾病。

崔源生說，如何辨識是不是中風症狀，或只是相似疾病，可以記住以下兩點，第一，急性腦中風症狀普遍是急性發生，症狀通常是瞬間出現，從短短幾分鐘到幾小時內，從無到有，不會是漸進式的發生。第二點是，因為中風是腦血管病變引起，症狀和腦部神經功能損傷有關。他呼籲，當察覺自己或是家人有突發的身體不對勁或行為與平日異常，任何相似急性腦中風的症狀，就應當有警覺性，不要猶豫，第一時間立即送醫，由醫療團隊給予適當處置。

台中榮總重症醫學部主治醫師廖年晨說，若能快速辨識急性腦中風症狀並就醫，掌握黃金治療時間，能大大降低死亡與失能風險。急性腦中風的患者，約八成為缺血性、兩成為出血性；若能在發生3小時內施打靜脈血栓溶解劑治療，預後有大幅的進步。要特別注意，血栓溶解劑於中風症狀發生後3小時內使用效果最佳，因此愈快到醫院接受治療，愈有機會搶救。

腦細胞受損 將造成失能

台灣苗栗大千綜合醫院神經內科醫師林奕夫表示，大腦結構非常複雜，需要血液輸送氧氣與能量，一旦發生急性腦中風，無論是腦血管阻塞或破裂，都會在短時間之內造成腦細胞受損或死亡，進而失能影響日常生活，不僅病人痛苦絕望，家屬也承受沉重的照顧重擔。預防腦中風固然重要，但若不幸發生，後續治療處置關係著患者的恢復程度，把握「黃金時間」搶救腦細胞，能將傷害降到最低。