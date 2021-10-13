研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

紐約大學 研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國 每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。

研究說，這些化學物質在數以百計的產品中都能發現，諸如玩具、服飾和洗髮精等，幾十年來都被視為會干擾人體內分泌系統的「環境荷爾蒙」（hormone disruptors）。

這項刊登於「環境汙染期刊」（Environmental Pollution）的研究指出，毒素可透過此類物品進入人體，並與出現肥胖、糖尿病和心臟病 有關。

這項由紐約大學（New York University）葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）進行的研究，對象涵蓋5000名55歲至64歲的成人，結果顯示受試者尿液中含鄰苯二甲酸酯類濃度較高者，較可能死於心臟病。

不過，鄰苯二甲酸酯濃度較高似未增加罹癌致死的風險。

報告的首席作者特拉桑德（Leonardo Trasande）表示：「我們的研究結果透露，暴露於鄰苯二甲酸酯類的機會增加，與早死有關，特別是死於心臟病。」

特拉桑德說：「目前為止，我們已瞭解到這些化學物質與心臟病有關，而心臟病是人類主要死因，但我們尚未認定此化學物質本身與死亡相關聯。」

特拉桑德審慎表示，這項研究並未確立暴露於鄰苯二甲酸酯與死亡之間有直接因果關係。

他指出：「我們的研究顯示，此種化學物質造成的損害遠大於我們當初所想。減少暴露於有毒的鄰苯二甲酸酯，有助於保護美國人身體健康與經濟利益，這是明確而無法否認的。」

其他多項研究也顯示，鄰苯二甲酸酯會降低成年男子體內的睪丸激素，每年有逾1萬人死亡與此相關。

紐約大學這項研究又說，鄰苯二甲酸酯導致的經濟損失在400億到470億美元之間，這數字是先前所估計的4倍多。