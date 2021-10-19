我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚？中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

不只挑戰變異株 次世代疫苗4大改良方向

楊雅棠
歐美許多國家已研議第三劑疫苗打法及適用對象。圖為示意圖。(本報資料照片）
歐美許多國家已研議第三劑疫苗打法及適用對象。圖為示意圖。(本報資料照片）

歐美許多國家已研議第三劑打法及適用對象，而幾家國際藥廠也著手研發次世代疫苗。什麼是「次世代」呢？台灣長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，只要是改良現有的疫苗，都可稱作「次世代疫苗」。

劑量調整、改良劑型

台灣疫情指揮中心中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，「劑量調整」為次世代疫苗主要改良方向之一，減少副作用；再者為「改良劑型」，希望疫苗更方便接種或更易進入人體作用；另嘗試結合其他疾病，希望疫苗接種一次便可預防多種疾病。

黃高彬表示，當疫情趨緩，疫苗接種急迫性變低，民眾就會檢視疫苗的副作用，為此許多藥廠研發次世代疫苗，重點放在調整劑量降低副作用，像是莫德納疫苗原本劑量為100微克，最近著手研究25微克劑量的效果。

找出變異基因片段

國際間不斷出現新的變異株，AZ、莫德納、BNT等疫苗早已著手因應。例如，AZ研發次世代疫苗AZD2816，開始進行臨床試驗，在接種過疫苗和未接種過疫苗的成人中，評估其安全性和免疫原性，預計年底前可發表結果。

至於莫德納疫苗，在南非變異株（Beta）出現後，便著手研發次世代疫苗mRNA-1273.351，並以三種方式對已注射過兩劑莫德納疫苗的成人進行臨床試驗，包括以次世代做加強針、以原本疫苗減半劑量做加強針、以原本疫苗和次世代疫苗各半做加強針。

黃高彬表示，藥廠針對變異株來改良次世代疫苗時，通常先拿掉一些沒用的基因片段，並找出變異株發生變異的片段，加入疫苗陣容。

所謂「沒有用的基因片段」主要是指部分基因片段可能誘發可結合病毒的非中和抗體，難以防止病毒侵入人體細胞，反而增強病毒感染免疫細胞，導致疾病嚴重度惡化，或誘發更嚴重的副作用，黃高彬說，「過去研發登革熱疫苗時就有這樣的問題。」

在實驗室中可完成

黃高彬強調，這些基因片段的置換和修飾，可在實驗室完成，因此次世代疫苗在研發時程上會較重新研發疫苗來得短。

施信如持同樣意見，她表示，針對變異株發展次世代疫苗一定會比之前發展全新疫苗來得快，可以使用免疫橋接方式，在實驗室或是使用動物實驗就可驗證抗體是否對變異株有效。像是流感每年針對不同病毒株型別研發疫苗效力時，就是使用雪貂來看是否產生抗體。

至於不同類型疫苗在變異株研發次世代疫苗的速度上，施信如認為，mRNA疫苗應會最快，其次是腺病毒疫苗，最後是次單位疫苗。

mRNA疫苗可以直接置換基因片段，因此速度應該最快；其次為以腺病毒為載體的疫苗，如AZ，則要看DNA送進病毒後是否和原先長得一樣好，才能大量生產，因此需要一些時間觀察。至於次單位疫苗，如高端，則多了蛋白質純化的步驟，因此速度應會最慢。不過，由於原先的研發平台都已建立好，速度上不會差太多。

至於改良劑型，如鼻噴劑和結合其他疾病來研發次世代疫苗的構想，已有許多藥廠正進行。

結合流感與新冠肺炎預防

黃高彬表示，由於流感、呼吸道融合病毒都是冬天發生的呼吸道疾病，因此許多藥廠想朝新冠肺炎結合這兩種疾病發展次世代疫苗，甚至部分藥廠想加入副流感，等於打一劑就能一勞永逸，不過目前都在臨床前試驗階段。

疫苗 莫德納 流感

上一則

乾眼、大小眼竟是甲狀腺眼疾 不治療恐失明、毀容

下一則

增強免疫力 戒6飲食習慣

延伸閱讀

法拉盛國際高中疫苗大使 華生鼓勵接種

法拉盛國際高中疫苗大使 華生鼓勵接種
普及疫苗知識 11種語言宣傳

普及疫苗知識 11種語言宣傳
BNT新冠疫苗 全球銷量稱冠

BNT新冠疫苗 全球銷量稱冠
德拉瓦勞工廳裁定：拒打疫苗被開除 不能領失業金

德拉瓦勞工廳裁定：拒打疫苗被開除 不能領失業金

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

2021-10-13 13:26
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

2021-10-13 17:25

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

2021-10-13 05:19
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

2021-10-14 05:31
醫師指出，今年秋天爆發的呼吸道合胞病毒及冬天的流感病毒，恐與新冠肺炎另一個高峰重疊。聯合報系資料照片

天氣漸冷 醫師警告：2病毒恐與新冠病毒另一高峰重疊

2021-10-18 05:20

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統