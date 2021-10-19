多種癌因疫延誤治療 恐減少存活

乳癌等癌症易因延誤治療而顯著減少存活機會。 (本報資料照片)

公衛學者根據英國 、法國、美國的研究發現，最容易因疫情 延遲治療的癌症 ，包括婦科癌症、肝癌、頭頸癌、乳癌、血癌等；因延誤治療而顯著減少存活的則為肛門癌、膀胱癌、乳癌、腎臟癌、直腸癌。

公衛學者王威淳表示，英國去年針對9.4萬名需要手術的癌症患者進行追蹤研究，在正常治療狀況下，每治療18人就可以讓人多活一年；延遲治療則會導致生命損失，延遲6個月治療，所損失的生命是延遲三個月的兩倍以上。

王威淳指出，英國大流行前癌症診斷有三步驟，分別為篩檢、兩周的等待轉診期、急診，學者透過模擬延遲診斷情境，評估疫情對癌症死亡到影響。模擬結果顯示，根據等待轉診期被延誤的程度，英國3.2萬名乳癌患者損失的人年數可高達9033到9261人，5年死亡率增加7.9%到9.6%，非常可觀。

不只是英國，法國研究也有類似發現。公衛學者古玫生表示，法國癌症研究中心探討疫情期間醫療機構所受的影響，以及對於21種癌症死亡的影響。結果發現，在2018年1月到2020年12月期間，有6%到8%患者治療延遲超過兩個月，受到疫情影響最大的癌症，包括婦科癌症、肝癌、頭頸癌、乳癌、血癌。隨著疫情恢復時機的早晚，5年內的額外癌症死亡個數可高達88到145人，額外癌症死亡率增加4.4%到6.8%。

古玫生指出，在美國2020年3到5月6.9萬名癌症病人資料顯示，延遲治療導致存活差異與癌症種類和期別有很大關係，年齡、所在地、共病、新冠肺炎感染風險等都會有影響。其中，因延遲治療而顯著導致存活時間減少的癌症為肛門癌、膀胱癌、乳癌、腎臟癌、直腸癌。