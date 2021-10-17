抗新冠變異株 第3劑疫苗有必要嗎？

主照 是否追加第三劑，要考量危險性及疫苗供應的穩定度。(Getty Images)

美國 總統拜登日前捲起袖子，施打第三劑疫苗 ，向全美民眾宣導追加劑計畫起因於新冠疫苗提供的免疫保護，在完成接種四至六個月後開始減弱，且面臨變種病毒，「突破性感染」案例時有所聞，接續施打第三劑，是各國疫苗政策重要議題。

第2劑防重症 第3劑抗變異

簡單而言，第二劑疫苗主要功能為防重症，第三劑目的是抵抗變異株。美國賓州大學研究團隊年初研究指出，接種第一劑mRNA疫苗，且沒有新冠感染史的人，施打第二劑mRNA疫苗後，才能激發出完整的T細胞防護力。

台灣 馬偕醫院兒童感染科主任紀鑫說，接種第二劑疫苗除要拉高抗體外，還有另一項目標是激活免疫記憶、T細胞防護力，由於新冠疫苗大部分不是活性疫苗，除了嬌生以外，其餘國際廠牌疫苗都須接種兩劑，若接種兩劑以上，保護力都會提高。

各國在Delta侵襲下，引發疫苗長期有效性疑慮。「對抗疫情第三劑是否追加，像是一體兩面的選擇。」台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌說，追加原因無非是，害怕抗體濃度隨時間而去、保護力下滑，這時就有施打第三針的必要；倘若只是要避免染疫後的重症、死亡率，相對而言重要性便減低。

現實面而言，追加第三劑要考量危險性，及疫苗供應的穩定度，不同國家作法不盡相同。邱南昌舉例，像是以色列BNT供應量穩定，便實施全體國民施打第三劑。至於美國部分，CDC並不建議一般人打第三劑，但考量高風險族群，如慢性病、重大傷病者等，染疫重症風險較高，即希望追加疫苗，補足保護力。

像是50至65歲有高風險疾病狀況，以及18歲以上長照機構居民應該接種；而18至49歲有高風險疾病者，以及有高接觸患者風險和高傳播疾病風險的工作者和居民，像是第一線醫療工作者、老師、食品製造業、司機、送貨員等，則是可考慮接種。

假使追加第三劑的必要性提升，疫苗的挑選又是一大學問。因為新冠病毒會持續發生變異，除了延長，以及強化疫苗保護力，疫苗本身儲存便利性、通用性，容易製造等多面向，是各藥廠投入次世代疫苗研發的主要原因。

目前所施打的疫苗，都是針對病毒原型株所開發的基礎疫苗，後續所開的更新版本就是次世代疫苗，不論是施打基礎疫苗，或是挑選次世代疫苗，最怕就是跟不上病毒變異的腳步，保護力還是不甚理想。

邱南昌指出，打相同的疫苗，雖說抗體濃度會更高，但學理而言，追加疫苗施打，選擇次世代較有意義。如今第三劑疫苗有三個選擇，首先是基礎疫苗，也就是現在普遍施打的莫德納、BNT與AZ等，其次則是各國現正積極研發的次世代疫苗；最後是一針裡面含有基底與次世代疫苗的混合款。

追加疫苗 未見更嚴重副作用

台灣的中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，目前AZ疫苗已經針對變異株研發出第二代疫苗，因為已有完成三期試驗的第一代疫苗，二代AZ疫苗只要做免疫橋接即可。

相關研究報告顯示，接種兩劑第一代AZ疫苗之後，第三劑接種二代AZ疫苗者，效果特別好，抗體和T細胞反應都有增強，預防感染及重症死亡的效果可望再提高。

輝瑞和BioNTech公司9月表示，5至11歲的兒童接種BNT疫苗後，產生很強的免疫反應，已向美國衛生監管機構提交研究數據，申請EUA授權；自南非變種病毒Beta出現後，莫德納便著手研發針對Beta的次世代疫苗，作為第三劑加強針，2021年5月公布試驗初步結果，顯示注射次世代疫苗者，可提升受試者體內對抗Beta與Delta變種病毒的中和抗體量。

值得慶幸的是，追加第三劑疫苗的副作用，在各國研究顯示，並未產生新型或更嚴重副作用，人體基本上可以負荷。