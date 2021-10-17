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打新冠疫苗 要看保護力還是防重症力？

邱宜君
各種疫苗品牌都有保護力。(Getty Images)
各種疫苗品牌都有保護力。(Getty Images)

為了終結全球大流行，各國卯足全勁，用史上最快速度衝刺疫苗研發。許多不同廠牌的新冠肺炎疫苗已經上市，正接受大規模接種的考驗，包括AZ、莫德納BNT等多種疫苗。

根據加拿大研究，接種疫苗可有效降低住院及死亡風險，在Alpha變異株，各廠牌一劑疫苗的保護力分別為85%（AZ）、80%（BNT）、79%（莫德納），面對Delta變異株，保護力也有88%（AZ）、78%（BNT）、96%（莫德納）。

「真實世界的數據最實在」，台灣衛生福利部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌表示，AZ、BNT、莫德納等疫苗，都是依照原型株所開發，臨床試驗雖顯示面對Delta變異株的保護力略為下降，但真實世界的數據仍顯示這些疫苗針對預防重症、住院、死亡的保護力仍然非常不錯，都有八成到九成以上，「真的是夠好了。」

邱南昌表示，打疫苗當然希望能夠避免有症狀感染和傳播，但最重要的，其實是預防重症和死亡。雖然從資料看到，在疫苗覆蓋率很高的國家，還是持續發生突破感染，但不能因確診人數增加就否定疫苗覆蓋率提高的價值，還要看重症死亡的比率，而這方面確實在大規模疫苗接種後下降了。如果一個國家社會有共識，可以接受感染後低重症、低死亡的局面，「這就是與病毒共存的開始。」

為讓接種疫苗的效果能夠發揮到最大、延續更久，各家疫苗都在積極研發追加劑，邱南昌表示，抗體生成能力較差的高齡、慢性病患，特別需要追加劑的刺激，免疫反應才會夠強。

疫苗 莫德納 BNT

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