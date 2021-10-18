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專家觀點／腎功能判斷 以腎絲球過濾率為準

諮詢╱台灣台安醫院腎臟內科主任醫師林勤堯；整理╱記者黃妙雲

慢性腎臟病的診斷，可透過抽血和驗尿兩種檢查方式。抽血檢查是檢測血液中肌酸酐（Cr），再帶入公式計算出腎絲球過濾率（GFR），進而判斷腎臟功能的好壞；驗尿則是檢查蛋白尿、血尿、發炎問題，而蛋白尿是腎臟早期受損的警訊。

肌酸酐是肌肉活動代謝的產物，排出到血液，經腎臟從尿液排出體外，如果血液中的肌酸酐濃度過高，則代表腎功能愈低，一般血中肌酸酐標準值約為1.2至1.3mg/dL，但數值會隨著身體狀況改變。不過，肌酸酐還要加上年齡、性別等數值，據以估計腎絲球過濾率，才能更精準判斷腎臟功能狀況。

若腎臟組織受損三個月以上，且無法恢復原有功能，即為「慢性腎臟病」。腎臟功能主要以腎絲球過濾率（GFR）做為評斷標準，依疾病嚴重程度共分為五期。

第一期：GFR在90ml/min/1.73m2以上，腎臟功能正常，但有輕微蛋白尿；第二期：GFR在60到89ml/min/1.73m2間，會出現蛋白尿，為輕度慢性腎臟衰竭；第三期：GFR在30到59ml/min/1.73m2間，為中度慢性腎臟衰竭；第四期：GFR在15到29ml/min/1.73m2間，為重度慢性腎臟衰竭；第五期：GFR在15ml/min/1.73m2以下，為末期腎臟病變。

慢性腎臟病在初期，通常不會有明顯的症狀，尤其在第一、二期往往不易察覺，可能出現夜尿、少尿及血尿。到第三、四期，則會有疲累、虛弱、頭昏、水腫、走路會喘等症狀。第五期會出現尿毒症狀，往往需要洗腎。

若檢查出有腎臟功能異常，可及早介入照護，多喝水、注意健康飲食、運動及充足睡眠，採低蛋白質飲食控制，能幫助患者減少腎臟的負擔。(諮詢╱台安醫院腎臟內科主任醫師林勤堯；整理╱記者黃妙雲)

檢測 肌肉

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