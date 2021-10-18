我的經驗／腎結石發作 抽血才驚覺肌酸酐太高

慢性腎臟病患者為避免洗腎，除了規律用藥治療，更要減少蛋白質攝取。(Getty Images)

邁入40歲後我開始健檢，結果膽固醇過高、三酸甘油脂超標，還有輕中度脂肪肝等。近20年透過運動、飲食控制，脂肪肝已消除，膽固醇、中性脂肪也獲得控制，肌酸酐數值介於1.0至1.4mg/dL，屬正常數值，所以我沒有太注意。

很少喝水的我，可以上班一整天不喝一滴水，只在午餐後喝湯、吃水果。曾有兩次腎結石發作，就醫後，結石靠著自己排除。未料，前兩年5月腎結石又發作，抽血後發現肌酸酐太高，擔心做靜脈腎盂攝影 （IVP）檢查會影響腎功能，改作電腦斷層檢查，才讓我意識到事態嚴重。

內視鏡手術後，我開始關切肌酸酐這個數值，注意到不同檢驗機構，對肌酸酐的正常上限有「1.2」到「1.4」的不同數值，評估腎功能的腎絲球過濾率計算公式也有異。成人計算方式至少有兩種，除肌酸酐，「MDRD Study」公式考慮性別、年齡，而「Cockcroft-Gault」公式還列入體重，估算下來，這兩種方式差距達10%。

為避免洗腎，兩年前看了腎臟科接受治療，除用藥治療，更要減少蛋白質攝取，每公斤體重控制攝取0.6至0.8公克，但老年人蛋白質不能太少，以免肌肉 流失，讓我很困擾。另外，每三個月抽血追蹤一次，結果也都差不多。

40歲後，腎功能以每年1%速率衰退。依照肌酸酐較嚴苛的正常上限1.2mg/dL代入公式計算，即使肌酸酐正常，但依照腎絲球過濾率標準，我是第二期慢性腎臟病，若考慮體重採用另一個公式，則屬第三期中度腎臟衰竭。

我非常困惑：即使聽醫囑按時服藥、多喝開水、控制飲食、運動等，但我有可能逆轉腎、恢復正常嗎？