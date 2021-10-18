我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神棄之地的肉票危機：美加傳教士「海地黑幫綁架案」

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

疫期意外懷孕 醫籲避孕雙重防護

許政榆
醫界呼籲「雙重防護」避孕觀念，女性服用常規避孕藥、男性正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕，同時能預防性病。(Getty Images)
醫界呼籲「雙重防護」避孕觀念，女性服用常規避孕藥、男性正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕，同時能預防性病。(Getty Images)

封城及人流管制等防疫措施，讓民眾在家時間增加，親密行為發生率也增加。據統計，過去18個月，亞太地區約有1200萬人中斷避孕，導致發生140萬次「意外懷孕」，醫界響應世界避孕日，持續呼籲「雙重防護」觀念，包括女性用避孕藥、男性用保險套，除避孕亦可防性病，也盼賦予女性足夠知識及自主權，為家庭及自身做出適當規畫。

台灣婦產科醫學會（TAOG）青少女醫學小組召集人暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰，日前代表台灣出席「#掌控自主權：為COVID世代女性引領數位醫療創新應用」亞太區線上會議。會議中談及各國女性疫情期間難避孕，像未開發國家因貨櫃運送受阻，導致女性無法取得避孕藥、避孕器，西方國家避孕資源雖充足，但疫情嚴峻，民眾不敢就醫，有資源卻也難以取得。

蔡永杰表示，在家上班、線上授課等讓居家時間增加，大幅提高親密行為機會，原先預估應可助長出生率，但根據統計，新出生數不升反降，推估多是「意外懷孕」，而選擇終止妊娠。

台灣婦產科醫學會呼籲「雙重防護」避孕觀念，女性服用常規避孕藥、男性正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕，同時能預防性病。

台灣 疫情 保險

上一則

打新冠疫苗 要看保護力還是防重症力？

下一則

小孩依年齡體重用藥 千萬別亂吃大人藥丸

延伸閱讀

打破COVID-19疫苗謠言的活動

打破COVID-19疫苗謠言的活動

食補、換體位…3拖延觀念 壞了孕事

食補、換體位…3拖延觀念 壞了孕事
打破 COVID-19 疫苗謠言的活動「我們可以做到」 COVID-19 宣傳教育活動

打破 COVID-19 疫苗謠言的活動「我們可以做到」 COVID-19 宣傳教育活動
打破新冠疫苗謠言 Q&A 一次了解全部

打破新冠疫苗謠言 Q&A 一次了解全部

熱門新聞

衛生福利部桃園醫院營養師張愛漂指出，癌症病人須藉由營養補充及運動治療，提升肌肉的質與量，也是提升存活期的重要關鍵。圖／部立桃園醫院提供

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

2021-10-13 05:17
紐約大學研究顯示，日常暴露於塑化劑鄰苯二甲酸酯類（phthalates），有可能導致美國每年近10萬名年長者早死。這類塑化劑被廣泛應用於各種物品，從塑膠容器到化妝品皆有。圖：pixabay

研究：塑化劑為害大 可能每年導致美10萬長者早死

2021-10-13 13:26
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

2021-10-13 17:25

別再把阿斯匹靈當「防中風仙丹」 二壞副作用反更傷身

2021-10-13 05:19
醫師陳家禹提醒，肝癌是沈默殺手，高風險族群務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供

健檢揪出肝腫瘤 壯男、輕熟女驚呼平時沒任何徵兆

2021-10-14 05:31
姑婆芋的葉子大，表面光滑，水珠無法凝結，全株有毒。圖／沈錦豐提供

4名小六生誤把姑婆芋當山藥偷嘗 嘴麻猛灌牛奶緩解

2021-10-16 05:23

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬