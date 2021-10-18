疫期意外懷孕 醫籲避孕雙重防護

醫界呼籲「雙重防護」避孕觀念，女性服用常規避孕藥、男性正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕，同時能預防性病。(Getty Images)

封城及人流管制等防疫措施，讓民眾在家時間增加，親密行為發生率也增加。據統計，過去18個月，亞太地區約有1200萬人中斷避孕，導致發生140萬次「意外懷孕」，醫界響應世界避孕日，持續呼籲「雙重防護」觀念，包括女性用避孕藥、男性用保險 套，除避孕亦可防性病，也盼賦予女性足夠知識及自主權，為家庭及自身做出適當規畫。

台灣 婦產科醫學會（TAOG）青少女醫學小組召集人暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰，日前代表台灣出席「#掌控自主權：為COVID世代女性引領數位醫療創新應用」亞太區線上會議。會議中談及各國女性疫情 期間難避孕，像未開發國家因貨櫃運送受阻，導致女性無法取得避孕藥、避孕器，西方國家避孕資源雖充足，但疫情嚴峻，民眾不敢就醫，有資源卻也難以取得。

蔡永杰表示，在家上班、線上授課等讓居家時間增加，大幅提高親密行為機會，原先預估應可助長出生率，但根據統計，新出生數不升反降，推估多是「意外懷孕」，而選擇終止妊娠。

台灣婦產科醫學會呼籲「雙重防護」避孕觀念，女性服用常規避孕藥、男性正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕，同時能預防性病。