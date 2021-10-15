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扭傷腳疼反覆 竟是外踝韌帶斷裂

黃寅
足踝扭傷除了可能造成韌帶等軟組織損傷外，也伴隨骨折風險。(Getty Images)
足踝扭傷除了可能造成韌帶等軟組織損傷外，也伴隨骨折風險。(Getty Images)

台灣一名23歲男性打籃球時扭傷腳踝，看了兩次醫師都無法獲得改善，腳踝持續性的劇烈疼痛，讓他一度無法行走。台中醫院骨科團隊檢查發現，原來患者的外踝韌帶早已斷裂，經以韌帶修補的特殊縫合法，才將他治癒，又能重回球場。

骨科醫師楊維宏指出，最常見的足踝受傷是「軟組織扭傷」包含關節囊、肌腱、肌肉、血管、神經、韌帶、皮下組織，以及皮膚等骨骼以外的組織損傷。由於足踝扭傷十分常見，讓許多患者不以為意，但就臨床經驗而言，扭傷多為腳底朝內、腳背朝外的足踝內翻，加上由上而下的壓力，會造成足踝前外側的韌帶傷害，並依據受力大小，甚至會讓韌帶部分或完全斷裂，出現踝關節不穩定的現象。

足踝扭傷 分3等級

他說，根據扭傷的嚴重程度，臨床上一般區分成三級：

第一級：輕微扭傷，局部會有疼痛腫脹或輕微瘀血。前三天需給予冰敷，併用彈性繃帶包紮壓迫，將患肢抬高休息；三天後再熱敷，之後休息約一至二周就會痊癒。

第二級：韌帶部分斷裂，局部有嚴重壓痛，淤血範圍大，走路相當疼痛，腫脹厲害。建議就醫諮詢，視情況利用石膏或護木保持固定，需休息及固定六至八周，以利韌帶癒合。

第三級：韌帶完全斷裂，踝關節變形會歪向一邊，關節移動時劇痛，無法行走，建議就醫並接受手術治療。

楊維宏說，足踝扭傷除了可能造成韌帶等軟組織損傷外，也伴隨骨折風險。常見足踝骨折發生的位置以內踝及外踝居多，少數也有踞骨或嚴重的關節面粉碎性骨折，呼籲患者扭傷後若有嚴重疼痛、外型改變、關節異位或不穩定、嚴重瘀血及活動困難等，應立即至骨科門診就醫。

他提醒，足踝扭傷雖然常見，但不應輕忽，因為再小的損傷都可能產生後遺症，輕者會導致扭傷一再復發，嚴重者會導致關節炎而不良於行。建議民眾扭傷後要尋求專業醫師處理，切勿胡亂推拿、拔罐讓病情惡化，錯失最佳治療時機。

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