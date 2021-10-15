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7旬翁頸椎退化走路像酒醉 「後位椎弓整形」助恢復

黃寅
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師羅達富。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師羅達富。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣一名75歲老農常年背部痠痛合併下肢痠麻，醫師多次建議手術治療，但他擔心「術後回不了家」，直到近來病情持續惡化，「走路像酒醉搖晃」，更出現手部遲鈍及僵硬等問題，才就醫檢查並發現是頸椎退化病變及多節神經壓迫所致，經醫師施以「後位椎弓整形手術」後，手指及步態終恢復正常。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師羅達富指出，患者因長年彎腰辛勤工作，導致背部、下肢出現疼痛痠麻症狀，當時外院評估需要手術，但他因害怕手術風險而不願接受治療，直到近期疼痛已經影響行走，走路姿態左搖右晃十分不自然，經問診發現患者也有手部動作遲鈍及僵硬、深部反射功能過度反應等情形，判斷頸部病變才是癥結。

經影像檢查，證實頸椎已呈退化病變及多節神經壓迫，於是建議先安排頸椎部分治療，並施行後位椎弓整形手術，術後隔天，患者即感受到手指活動不再僵硬，下床活動的步態也漸漸正常，術後一周傷口乾淨即出院療養。

羅達富說，脊椎退化性疾病不僅會造成腰背部疼痛，以及下肢神經壓迫的情況，頸椎問題也經常同時伴隨出現。根據文獻報告，腰椎不適的求診病患中，有40%合併有頸椎問題，其中有10%患者的主要症狀是來自頸椎。

他說，一般的頸椎退化及椎間盤問題，多是由前方手術，採取頸椎融合術或人工椎間盤置換治療，但多節神經壓迫，且沒有穩定性障礙的情況下，後位椎弓整形手術是相對簡單且適合的治療方式。

以老農為例，術中透過將神經後方的椎弓截斷，增加神經管通道來減除神經壓迫，再用骨板固定被截斷的弓椎，確保神經通道不再窄縮，相較於傳統前位手術，後位椎弓整形手術除了減少氣管及食道的併發症出現，更沒有關節活動受限的問題，術後通常保護頸部約四至六周即可。

羅達富提醒，隨著生活型態改變，有愈來愈多人因室內工作時姿勢不良，或頻繁使用電子產品，使得頸椎問題有日益增長趨勢，使得頸部及腰部症狀可能同時出現，建議民眾，若是治療效果不佳，或症狀久而未癒，務必找專科醫師鑑別判斷，以免延誤病情。

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