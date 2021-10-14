瞳孔如貓發光？ 1歲娃罹罕見眼癌「摘眼保命」

眼球內也會長腫瘤，兒童以新生兒的眼部腫瘤常見的是「視網膜母細胞瘤」。(Getty Images)

眼睛也會長腫瘤 ，台灣 彰化基督教醫院最近收治一名未滿兩歲女嬰罹患罕見疾病「視網膜母細胞瘤」，因腫瘤在近期急速長大，最後仍不得不忍痛摘除眼球保命。彰基眼科部主任張丞賢表示，小嬰兒無法告訴視覺上的變化，要早期發現眼內有腫瘤不容易，提醒家長要多多觀察，如發現瞳孔是白色或是反光不對，或因視力喪失而斜視，就要趕緊就醫。

彰基醫學中心兒童血液腫瘤科主任王士忠醫師表示，「視網膜母細胞瘤」是罕見的兒童眼部癌症 ，通常發現於一至四歲的幼兒；依據兒癌基金會統計2019年診斷案件數為12件，1995～2019年統計共377個病例，每年發生率約為每兩萬個新生兒就有一個「視網膜母細胞瘤」患者，男女性別的發生率並無差別，超過九成的病例於五歲之前被診斷出來。

彰基表示，眼球內也會長腫瘤，新生兒的眼部腫瘤常見的是「視網膜母細胞瘤」，其常見症狀有兩種：斜視及瞳孔異常，幼童的瞳孔會像貓眼般折射光線。如果能在病發初期診斷出來，那麼治癒率也可高達九成；另外，通常這類患者約有四成患者兩眼都會出現腫瘤，有些是同時出現，也有病例是一眼先發生，另一隻眼隨後出現同樣的腫瘤。

彰基醫學中心眼科部主任張丞賢表示，雖然「視網膜母細胞瘤」是罕見的兒童眼癌，但新生兒得癌症是家中最大的悲劇，整個家庭陷入陰影，常見家長帶著小嬰兒四處求醫；二十年前最推薦的治療方式，就是將整個眼球包著眼癌一起摘除，再重建眼窩恢復外觀。

張丞賢說，目前「視網膜母細胞瘤」的治療多元化，有動脈灌注化學治療、放射線治療、化學治療等，眼球摘除仍可重建眼窩，讓小朋友面部發育正常，容易放入精美的義眼片，讓人無法分辨真假。

張丞賢指出，眼腫瘤如無法控制，最後只有摘除一途；手術摘除最讓父母家屬不捨，但是卻也是在未擴散出去眼球外的階段，最有效及確定的治療方法。此件個案如果手術夠早，「視網膜母細胞瘤」還完整包在眼球內，患病的小朋友都可以一直追蹤到長大成人。」