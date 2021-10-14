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鐙骨硬化造成聽力障礙 手術可恢復

游振昇
光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙為患者進行聽力檢查，找出聽力障礙的主因。(記者游振昇／攝影)
光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙為患者進行聽力檢查，找出聽力障礙的主因。(記者游振昇／攝影)

「我聽到了，我們結婚吧！」台北31歲許姓女子與男友交往多年，卻因為少見鐙骨硬化症造成聽力障礙而自卑，遲遲不敢邁入人生下一步，光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙為許女進行兩次手術，今年動完左耳手術後，她終於可以聽見，也答應男友的求婚。

賴仁淙說，兩年前許女到診間時，哭著說她已有10年聽力障礙並持續退化，跑遍北部多家醫院都被診斷為梅尼爾氏症，無法手術治療，還要吃類固醇又吃利尿劑，被告知未來只能戴助聽器，也準備要申請殘障手冊，對人生感到非常絕望。

賴仁淙聽完患者說法後察覺不太對勁，為她進行檢查，發現竟是「鐙骨硬化症」伴隨內耳水腫，與感音性聽力障礙梅尼爾氏症不同的是，鐙骨硬化症的傳導性聽力損失是可以透過手術治療，讓患者有機會恢復聽力，重拾對人生的希望。

鐙骨是內耳聽小骨的最後一個骨頭，扮演著左右患者聽力的關鍵，負責聲波震動傳遞音源至內耳，患者因為鐙骨硬化導致聲音無法傳遞；「鐙骨硬化症」多為遺傳性，台灣平均每年只約有100人接受手術。

賴仁淙表示，鐙骨是身體裡最迷你的小骨頭，因此是人體部位中最精密且困難度最高的手術，要在米粒般大小的鐙骨上面鑽一個洞，再放入一個像螞蟻大的人工鐙骨，同時不能傷害內耳組織，所以有一定的風險存在，嚴重可能就此一輩子聽不見。

賴仁淙在術前，用輕鬆語氣對許女說：「先去拜拜擲筊，想好了再來手術。」 「沒想到，真的去擲筊了。」賴仁淙說，許女兩年前先動了右耳手術，單耳從60分貝恢復到正常15分貝聽力後，今年又來動了左耳手術，術後當天即恢復接近一般人的聽力，她開心的流下喜悅與感動淚水；後來一次回診追蹤，隨口問了：「妳結婚了沒？」，許女開心回說「有呀！我終於跟我男朋友說『我聽到了！我們結婚吧！』」今年4月完成終身大事。

賴仁淙強調，鐙骨硬化症往往因錯誤診斷，讓原本可以恢復聽力的患者從此對人生絕望，其實只要經過仔細檢查評估，部分傳導性聽力損失患者，還是有機會可以透過手術治療矯正聽力。

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