我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

熟女「卡卡」難梳頭、扣內衣？就醫讓肩膀「解凍了」

記者趙容萱／台中報導
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供

五十肩並非只好發於50歲以上的民眾，台灣台中市一名40多歲婦女前陣子因右肩疼痛、「卡卡」的，連梳頭髮、扣內衣等動作難以順利完成，甚至睡覺壓到右肩而痛醒，經向衛福部台中醫院復健科醫師李麟求診，確診為冰凍肩，即俗稱的「五十肩」，在接受一系列的復健療程後，肩膀終於「解凍」，重拾昔日的生活品質與歡樂。

醫師李麟說，五十肩並非只好發於50歲以上的民眾，臨床上40歲左右女性並不少見，醫學上稱為沾黏性關節囊炎，即肩部關節囊慢性發炎，產生囊壁的增厚沾黏，導致肩關節活動受限，伴隨程度不一的疼痛，舉凡手高舉拿物品、梳頭、扣內衣、洗澡等變得困難重重。

李麟指出，五十肩的發生原因可以分為兩大類，第一類原發性五十肩，發生原因不明，第二類次發性五十肩，通常是因為旋轉肌腱撕裂、肩部外傷等原因所間接導致。治療主要是以止痛消炎，通常以口服藥物搭配物理復健治療，如電療、熱療、低能量雷射光療等，促進局部循環並增強組織的修復來達到症狀緩解。

此外，物理治療中的徒手治療也可以藉由專業的物理治療師協助將患側肩部關節囊的沾黏以活動拉開，讓筋膜能夠放鬆而產生更好的治療效果。如果症狀沒有明顯改善，可以接受肩關節內注射治療，或是到骨科接受關節鏡的手術治療。

李麟呼籲，若有肩膀活動受限，甚至疼痛的民眾，建議要及早就醫評估。另外，五十肩的患者也要注意日常生活的保養並維持適當的運動習慣，才能避免惡化及復發。

醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供
醫師透過臨床診斷方式，評估患者五十肩活動度。圖／衛福部台中醫院提供
物理治療師協助患者以活動拉開患側肩部關節囊的沾黏。圖／衛福部台中醫院提供
物理治療師協助患者以活動拉開患側肩部關節囊的沾黏。圖／衛福部台中醫院提供

台灣

上一則

車禍頸椎開9次刀仍痠麻「脊髓刺激晶片療法」助緩解

延伸閱讀

攝取9大類營養 預防關節卡卡

攝取9大類營養 預防關節卡卡
前科犯涼亭內看A片太大聲 兩少年制止竟邀同樂

前科犯涼亭內看A片太大聲 兩少年制止竟邀同樂

組織按摩鬆動術 讓手部術後不再「卡卡」

組織按摩鬆動術 讓手部術後不再「卡卡」
五十肩好發年輕化 4招防肩痛

五十肩好發年輕化 4招防肩痛

熱門新聞

一名女網友發現自己指甲上有凹槽，有過來人看了分享自己的經驗，勸她趕緊去就醫檢查。 圖／翻攝自「爆系知識家」

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

2021-10-01 19:54
一般人一天吃一顆蛋很合適。(Getty Images)

保健Q&A／健康成年人 1天吃1顆蛋

2021-10-01 02:00

關節炎疼痛沒有方法治癒 增肌可改善

2021-10-03 02:00
（圖：健康醫療網提供）

長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃

2021-10-01 01:15
婚姻生活必須溝通，性愛更需緊密溝通。 (Getty Images)

「高潮全餐」誰能吃得到？ 專家教如何改善性高潮障礙

2021-09-28 02:05
製作沙拉時，葉菜類盡量以手撕，不要用刀切。（本報資料照片）

營養師教你自製蔬食沙拉

2021-10-03 02:00

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒

彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒