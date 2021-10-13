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新冠肺炎「感冒化」？ 專家預測疫苗恐要年年打

修瑞瑩
台大小兒感染科醫師李秉穎表示未來幾年民眾可能每年都必須加打一劑新冠肺炎疫苗。（圖：台南市政府提供）
台大小兒感染科醫師李秉穎表示未來幾年民眾可能每年都必須加打一劑新冠肺炎疫苗。（圖：台南市政府提供）

針對英國研發AZ疫苗的吉爾伯特女爵認為未來新冠肺炎病毒會「感冒化」，引發重症的機率變小，台大小兒感染科醫師李秉穎最近受訪時表示「終於有人跟我的意見一樣」，未來應該是感冒化而非流感化，但在前兩、三年的陣痛期，民眾可能必須要像每年打流感疫苗一樣，每年加打一劑新冠肺炎疫苗，增加抗體，但之後應該只有新生兒要注意，其他人會沒問題。

而針對目前學校開打BNT疫苗，許多學生出現胸悶、手腳發麻等不適症狀，甚至有醫學生出現心肌炎的症狀而住進加護病房，李秉穎表示，mRNA疫苗一般說來第一劑的症狀是比較輕微的，第二劑輕微不良反應的比率可能更高，但這些都只是輕微的不適，第一劑不太舒服的人還是要打第二劑。

被稱為「AZ女王」的吉爾伯特女爵最近受訪時，表示新冠肺炎病毒未來會隨著演化而逐漸毒性降低，致命性減少，走向感冒化。對此，李秉穎表示，從疫情一開始自己就是抱持這種看法，像是目前會引發人類感冒的四種冠狀病毒一樣，也是經過不斷的突變，逐漸感冒化，像現在就不必再去特別預防它，新冠肺炎病毒的情況應該也是一樣的。

李秉穎表示，但在前兩、三年的急性陣痛期，因為病毒第一次與人體見面，重症還是會比較高，前面幾年可能要像流感疫苗一樣，每年打一劑。

而針對校園開打疫苗許多學生出現不適，李秉穎表示，出現在第一天的胸悶、呼吸急促與手腳發麻等，通常都是暈針造成，而BNT疫苗的輕微不良反應包括頭痛、發燒、酸痛等，應該是第二劑的比率會更高一些，如果第一劑有暈針情況，會建議第二劑可以去診所打，避免大家一起排隊的恐懼心理。

而最重要的是30歲以下民眾注射mRNA疫苗時，會有心肌炎風險，愈年輕比率愈高，男性發生機率與女性相比是10比1，通常發生在注射後兩到四天的一周內，但四周內都有零星發生機率，要特別注意胸悶、胸痛、呼吸急促及運動功能受限等狀況。

流感疫苗 新冠肺炎 BNT

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