研究：打流感疫苗 染新冠風險降24%

注射流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎風險。(本報資料照片)

研究發現流感疫苗 可降低24%感染新冠肺炎 風險，亦可降低其他疾病及重症風險。

台灣 家庭醫學醫學會理事長、台北榮總副院長黃信彰表示，施打疫苗可刺激免疫反應，抗原細胞產生免疫力，新冠肺炎讓民眾更加重視施打疫苗，施打流感疫苗亦可防重症、死亡及家庭社會負擔。國外研究發現，施打流感疫苗可降低新冠肺炎感染率，也可降低新冠肺炎重症及住院率，國外醫療院所也證實這項論點。

黃信彰表示，根據密西根健康照護體系分析450萬筆資料，其中2萬7千人在新冠疫情前半年至一年曾施打流感疫苗，經新冠PCR採檢後，發現降低24%感染新冠機率、呼吸衰竭減少48%、住院天數少4天。英國利用基層照護資料庫分析6921個確診新冠病人，發現有打流感疫苗者，確實可以減少15%住院率、減少22%死亡率。

台灣家庭醫學醫學會因應新冠疫情做一份問卷調查，發現民眾願意施打疫苗，保護力是第一考量（87.1%），其次是安全性（76.6%），病毒變異性（32.3%），但考量疫苗培養方式的人數卻不到2成（16.1%）。黃信彰說，疫苗製程培養方式的不同是影響疫苗保護力與效力的關鍵因素，問卷結果顯示，只有46%民眾知道流感疫苗製程培養方式，有分雞蛋培養和哺乳類細胞培養，細胞培養疫苗較雞蛋培養疫苗增高10%保護力。