婦人轉不開瓶蓋竟是發炎引起 就醫免受失能之苦

醫師陳俊宏說明，類風濕性關節炎患者治療後的情況。圖／亞大醫院提供

台灣 台中63歲馮女士四年前出現手部關節及頸部不適、容易疲倦等症狀，嚴重時，甚至無法轉門把、開瓶蓋，赴醫檢查確診為類風濕性關節炎，所幸發現得早，透過傳統免疫調節藥物治療，一年後病情得以控制；無獨有偶，66歲李女士10年前發病，起初使用傳統免疫調節藥物治療，卻仍有發炎反應，改透過健保 申請的生物製劑治療後，症狀終獲得控制。醫師提醒，類風濕性關節炎列入全民健保重大傷病，若無好好治療，可能造成失能、縮短平均壽命，不可不慎。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科內科教授、亞洲大學附屬醫院過敏風濕免疫科主治醫師陳俊宏說，類風濕性關節炎是全身性自體免疫疾病，也是國人常見的慢性關節疾病，由於患者本身因免疫系統失調，會把自己的關節當成攻擊目標，造成關節發炎、變形，甚至會導致內臟器官發炎與侵犯，可能危及性命與生活機能。

陳俊宏指出，目前研究認為此病的發生與基因、環境有關，若患者本身具家族基因，加上暴露於抽菸、感染的環境下，都可能會誘發此病。

2010年美國 風濕病學院最新的診斷標準，當小關節出現症狀，就要提高警覺，包括早晨關節僵硬且不適超過1小時、有3個或以上關節發炎、對稱性關節、在身體特定部位可摸到皮下結節、發炎指標ESR（紅血球沉降速率）及CRP（C反應蛋白）呈陽性反應，就應及早接受治療。

陳俊宏提醒，類風濕性關節炎從體內產生抗體到出現症狀而確診，通常需要7到10年，所以有易感體質的患者若能及早發現並就醫，接受適當的預防和治療，並有意識地建立良好生活，如飲食清淡、減肥、作息正常、戒菸等，將誘發因子去除，就能降低日後失能的狀況。