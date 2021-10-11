醫師觀點／名醫忽略疲倦 肝癌三期才發現

台灣義大醫院感染管制部部長黃俊凱。(記者陳玫伶／攝影)

「我的專長是感染管制，因個性關係，希望把事情都做到最好，把自己逼得很緊。」年輕醫師都想爭出頭，且醫院培養他當講師，接觸面廣，有單位邀演講也不太會拒絕，但演講半小時可能需要花上十小時查資料、做簡報，常整晚熬夜沒睡，「記得肝癌發病那年最忙，演講高達上百場、出國五次。」

體力變差了 容易覺得累

2010年的9月，第一次發現身體不適，當時利用開會前一天抽空到美國波士頓自由步道爬坡，以往我都能完整爬完，這次卻上氣不接下氣；同年11月底到新加坡參加新藥研習，與同行醫師到烏節路逛街，因不太舒服，到一家飲料店休息近2小時，集合時間到卻被友人發現我滿頭大汗，其實就是體力變差了，容易覺得累、冒虛汗。

突然發高燒 上腹隱隱痛

幾天後在加護病房值夜班，突然發高燒整晚不退又累、上腹隱隱作痛，撐到凌晨12點跟護理師說身體非常不舒服，沒事不要叫我，幸好那天沒有新病人進來，隔天醒來出現一個念頭，覺得「我生病了，要去看病」。

因母親有B型肝炎帶原，我從小就是B肝帶原，但當年沒有B肝疫苗全面注射，後續也沒有固定追蹤，「醫師最大的缺點就是看病方便，但也最鐵齒，覺得自己會好，就沒有特別注意。」這次發病症狀懷疑跟肝炎有關，發病隔天就到胃腸科門診報到，醫師也覺得可能是肝炎，建議做超音波檢查。

超音波檢查 瀰漫性肝癌

做超音波的年輕醫師不敢說結果，請我找資深的醫師看報告，「原來我得了肝癌，且癌細胞 在左葉，與一般肝癌一顆一顆不同，我得的是瀰漫性肝癌，大小超過10公分，已是第三期。」在兩周內迅速安排住院、開刀。

「當時醫院如果沒有幫忙，我可能就死了。」我的執刀醫師是現任台灣 義大醫院外科副院長陳耀森，成功切除腫瘤 過了8個月後跟我說，開刀時發現腫瘤已經侵犯到肝門靜脈，癌細胞可能由此擴散全身，他能做的只能切除乾淨，當時曾有名病人症狀、年齡與我相似，卻在開刀沒多久離世，「很幸運，我活了下來。」

十年前病發 目前已穩定

開完刀接受中西醫合併治療，自費吃了2年標靶藥物，目前病情已穩定，自此按時服藥控制B肝病毒、不熬夜，也特別注重飲食，牛、羊等紅肉及花生不吃、酒不碰，休息2年不接演講，「過去把自己逼太緊，現在學會量力而為，從一年上百場演講縮減為幾十場，個性也從急躁轉為慢活。」

但因每天會議、授課還是很多，只有休息的2年有時間做甩手功，現在每三個月固定回診，仍被提醒沒做運動。偶爾也會有病人到門診詢問怎麼保養，我都建議，「規律運動、飲食及良好的生活習慣，才是身體健康的不二法門。」