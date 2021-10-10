倦怠、發燒、盜汗…慢性骨髓性白血病有前兆

長期出現倦怠、發燒、夜晚盜汗等狀況，或常有飽食感、左上腹痛時，小心罹患「慢性骨髓性白血病」。（本報資料照片）

如果長期出現倦怠、無力、發燒、淋巴結腫大、夜晚盜汗、易出血、體重減輕等狀況，或常有飽食感、左上腹痛時，小心罹患「慢性骨髓性白血病」，應盡速就醫檢查診斷。

但有些慢性骨髓性白血病患者沒有症狀，有的患者因為白血球及血小板出現問題造成感染、出血等現象，可透過健檢及早發現、及早診斷治療。

59歲李先生健檢發現白血球過高，進一步檢查確診罹患「慢性骨髓性白血病」，他平時沒有異常症狀，聽到罹患白血病，簡直嚇壞了，還好近年血液腫瘤 的新藥及治療方法進步，接受標靶治療後，病況獲得改善，持續追蹤中。

標靶藥效好 提升存活率

常見的血液病惡性腫瘤，包括淋巴瘤、白血病（血癌）和骨髓瘤，近20年在診斷與治療上都有長足的進步。其中慢性骨髓性白血病的標靶治療，口服標靶藥物可達到比傳統化學治療更好的效果，提升病患的存活率。

在急性骨髓性白血病方面，由於醫療科技的進步，特別是基因檢測 與分子生物學，儘管是同一種疾病，可將病患分成不同的危險等級，進而給予病患最適當的治療，讓低危險等級的病人，不須冒太大的風險接受過多的治療，以減少化療帶來的毒性與風險；也讓高度危險等級的病人，能安排接受最適切的治療。

骨髓瘤治療 走向個人化

目前骨髓瘤治療已走向個人化，醫師除了考慮病患年齡、體能狀態等因素外，還要考慮病患個人的染色體、基因表現檢測結果綜合判斷，讓醫師制定治療計畫更有方向。近十年來骨髓瘤的藥物如雨後春筍般的進入治療準則中，讓醫師及病患有更多線的藥物治療選擇，因此提高了治療的成績。

淋巴瘤的診斷分類很複雜，約有50至60種次分類診斷，藉由許多新的醫學知識與技術，診斷會更準確。醫學界近年來也陸續發明許多新的小分子標靶藥物，讓治療簡單，效果更好。

藥物治療方面，過去急性骨髓性白血病以全身性化學治療為主，但隨著基因與分子檢測工具的進步，相對應的標靶治療也應運而生，如FLT3抑制劑、IDH抑制劑等，讓原本治療成績不理想、預後不佳的疾病，有較好的治療。

甚至一些特殊的淋巴瘤，只要以單株抗體合併標靶藥物即可控制病情，完全不需要化學治療，突破了癌症 治療的困境。

隨著醫療科技的日新月異，血液惡性腫瘤從精準診斷和治療，都有很大的進展，病患的整體治療成績也大大的改善，患者千萬不要放棄治療。（作者為彰化秀傳醫院血液腫瘤科主治醫師）