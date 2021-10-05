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眼睛也會長腫瘤 太晚手術...恐要摘除眼球換命

記者劉明岩／彰化報導
彰基醫學中心兒童血液腫瘤科主任王士忠表示，「視網膜母細胞瘤」是罕見的兒童眼部癌症，小朋友的瞳孔會像「貓眼」般折射光線。圖／彰基提供
彰基醫學中心兒童血液腫瘤科主任王士忠表示，「視網膜母細胞瘤」是罕見的兒童眼部癌症，小朋友的瞳孔會像「貓眼」般折射光線。圖／彰基提供

眼睛也會長腫瘤台灣彰化基督教醫院最近收治一名未滿兩歲女嬰罹患罕見疾病「視網膜母細胞瘤」，因腫瘤在近期急速長大，最後仍不得不忍痛摘除眼球換命。彰基眼科部主任張丞賢表示，小嬰兒無法告訴視覺上的變化，要早期發現眼內有腫瘤不容易，提醒家長要多多觀察，如發現瞳孔是白色或是反光不對，或因視力喪失而斜視，就要趕緊就醫。

彰基醫學中心兒童血液腫瘤科主任王士忠醫師表示，「視網膜母細胞瘤」是罕見的兒童眼部癌症，通常發現於1至4歲的幼兒；依據兒癌基金會統計2019年診斷案件數為12件，1995～2019年統計共377個病例，每年發生率約為每2萬個新生兒就有一個「視網膜母細胞瘤」患者，男女性別的發生率並無差別，超過9成的病例於5歲之前被診斷出來。

彰基表示，眼球內也會長腫瘤，新生兒的眼部腫瘤常見的是「視網膜母細胞瘤」，其常見症狀有兩種：斜視及瞳孔異常，幼童的瞳孔會像貓眼般折射光線。如果能在病發初期診斷出來，那麼治癒率也可高達9成；另外，通常這類患者約有4成患者兩眼都會出現腫瘤，有些是同時出現，也有病例是一眼先發生，另一隻眼隨後出現同樣的腫瘤。

彰基醫學中心眼科部主任張丞賢表示，雖然「視網膜母細胞瘤」是罕見的兒童眼癌，但新生兒得癌症是家中最大的悲劇，整個家庭陷入陰影，常見家長帶著小嬰兒四處求醫；20年前最推薦的治療方式，就是將整個眼球包著眼癌一起摘除，再重建眼窩恢復外觀。

張丞賢說，目前「視網膜母細胞瘤」的治療多元化，有動脈灌注化學治療、放射線治療、化學治療等，可以執行眼球摘除並且重建眼窩，讓小朋友面部發育正常，容易放入精美的義眼片，讓人無法分辨真假。

張丞賢指出，眼腫瘤如無法控制，最後只有摘除一途；手術摘除最讓父母家屬不捨，但是卻也是在未擴散出去眼球外的階段，最有效及確定的治療方法。此件個案如果手術夠早，「視網膜母細胞瘤」還完整包在眼球內，患病的小朋友都可以一直追蹤到長大成人。」

彰基眼科部主任張丞賢表示，眼球內也會長腫瘤，兒童以新生兒的眼部腫瘤常見的是「視網...
彰基眼科部主任張丞賢表示，眼球內也會長腫瘤，兒童以新生兒的眼部腫瘤常見的是「視網膜母細胞瘤」。圖／彰基提供

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