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24歲女遺傳多囊腎 口服新藥延緩洗腎時間

記者游振昇／台中報導
光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，多囊腎為遺傳性疾病，初期沒有明顯症狀。(記者游振昇／攝影)
光田綜合醫院腎臟內科主任王家良表示，多囊腎為遺傳性疾病，初期沒有明顯症狀。(記者游振昇／攝影)

台灣24歲黃姓女子的父親患有「自體顯性多囊腎」長期洗腎，多年前病逝，由於多囊腎屬遺傳疾病，黃女發現自己也罹患多囊腎第3期，年紀輕輕就可能洗腎，心情沉重。光田綜合醫院腎臟科給她服用新的口服藥物，大幅延緩洗腎時間；更結合國衛院引進基因檢測，有助慢性腎病患者及早診斷治療。

多囊腎是遺傳性疾病，只要父母親其中一人得病，兒女罹病的機率是50%，光田綜合醫院腎臟內科主任王家良說，多囊腎患者出生時腎臟可能就有囊腫，但初期沒有明顯症狀難以察覺，普遍在30到40歲後，因腎功能逐漸退化，才會引起高血壓、背痛、腰痛、尿路結石、血尿、泌尿道感染等症狀，而檢查確定罹病已為時已晚。

王家良表示，24歲黃女長期照顧多囊腎的父親，醫師提醒她有家族史應及早檢查，不料檢查發現自己也因遺傳基因罹患多囊腎。還好多囊腎治療已見曙光，在符合特定多囊腎病程下，口服藥物可以抑制腎臟水泡增長，讓腎功能惡化速度約延緩3成，越早服用越好；臨床上慢性腎臟病分為第1期到第5期，進入第5期就需要洗腎，根據研究患者在第2期開始持續服用藥物，可延緩7年洗腎；第3期可延緩4年洗腎；第4期可延緩1年左右。

黃女的腎功能已退化到第3期，目前持續服用一個月的藥物，讓腎功能維持住。

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