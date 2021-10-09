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痛風不能喝豆漿？ 專家：別錯怪黃豆了

楊雅棠
豆漿是運動後補充蛋白質的最佳選擇，並不會誘發痛風。（本報資料照片）
豆漿是運動後補充蛋白質的最佳選擇，並不會誘發痛風。（本報資料照片）

健身風氣盛行，豆漿被視為健身聖品，是運動後蛋白質的最佳補給品。但網路謠傳「喝豆漿會引發痛風！」營養師則釋疑說，事實上，豆漿並不會誘發痛風。

尿酸形成結晶 沉積關節處

痛風是因體內過多尿酸形成結晶沉積在關節處，造成的一種極度疼痛關節炎，因為「痛的時候來去如風」而得名。由於尿酸是普林的代謝物，而打成豆漿的黃豆被列為中普林食物，因此許多健身者對豆漿是「想靠近卻又害怕」。

豆漿含豐富的植物蛋白、鈣質、維生素、纖維素等營養成分，有助增肌。「台灣痛風與高尿酸血症2016診治指引」中指出，國外研究追蹤4萬7150名40至75歲非痛風患者的男性達12年，分析其飲食狀況和痛風發生的關聯性顯示，食用黃豆、豆類、蕈菇類等食物，並不會提高痛風發生的風險。

痛風和豆類 相關性不大

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里建議，在急性痛風的發作期，應盡量避免食用中高普林食物，但痛風和豆類的相關性不大，且中普林的黃豆打成豆漿後，普林成分會改變而不會誘發痛風。因此沒有痛風或非急性期的痛風病人，不必特別避開喝豆漿。若要避免痛風發作，應多喝水，尤其不可激烈減重，以免釋放更多尿酸。

台灣風濕病醫學會前理事長、高醫免疫風濕科顧問教授蔡文展表示，造成痛風的尿酸來源，主要來自身體DNA的裂解，因此體內的尿酸殘量和排出才是重點。透過飲食控制痛風的效果很差，一方面尿酸值降不多，另一方面若限制病人很多食物不能吃，遵從性也很差。

預防痛風 藥物控制最重要

預防痛風發作，蔡文展說，透過藥物控制最重要，應將尿酸值控制在7mg/dL左右。若是健身者，也不需要刻意避免補充肉類、豆類製品，只要不暴飲暴食都可食用，若有疑慮，可和醫師討論。

對於運動的營養補充，營養師李雨珊建議，健身民眾不只是單純補充蛋白質，還需要攝取一些醣類，避免身體將肌肉當作能量使用，減少疲勞感，且最好健身完30分鐘內補充。

健身後，每公斤體重約需攝取碳水化合物1至1.5公克、蛋白質0.25至0.3公克。

若從事有氧運動，運動後攝取的醣類和蛋白質的比例可以3：1或4：1補充；若為肌力訓練，建議可以2：1或3：1的比例補充。

例如，50至60公斤的人，有氧運動後，可補充450毫升的全糖豆漿及一根香蕉，如此可攝取59公克醣類和17公克的蛋白質；從事肌力訓練，可多吃一顆茶葉蛋，攝取的蛋白質和醣類分別為59公克和24公克。

李雨珊表示，無糖豆漿190毫升為一份蛋白質，等同於傳統豆腐80公克、市售嫩豆腐半盒、一兩肉類（約三指幅）或雞蛋一顆，建議運動健身者可在不同食物間選擇、互相替代，增加變化。

運動後補充營養小訣竅
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