耳鳴痛苦想不開 自己嚇自己 認知療法不藥而癒

示意圖。（Getty Images）

台北一名21歲老闆深受耳鳴困擾，痛苦到想自殺，求助台中光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙，醫師沒給他藥物，提供耳鳴認知療法，調整作息，不再熬夜，年輕老闆不藥而癒。賴仁淙表示，耳鳴百分之九十九是良性的，有些耳鳴不需藥物治療，他向這名患者強調「一定會改善，相信我」。

賴仁淙表示，這名年輕男患者自己經營生意，壓力大，查覺自己有耳鳴問題後先上網查詢，上網爬文反而越看越擔心，害怕自己是否會耳聾。

男患者到光田綜合醫院求助說，他受耳鳴困擾到想自殺，在台北找過醫師，花很多錢仍無法解決耳鳴問題，他說不求完全治好，只求聲音變小。

賴仁淙向患者信心喊話，一定會改善他的耳鳴，安排耳鳴特別門診，並介紹患者先到台灣 耳鳴學會的網站了解耳鳴，男患者到光田醫院就醫3次，不用藥物，賴仁淙對患者說「聲音對你是無害的」，去除患者對耳鳴的恐懼，以認知療法治療對方的耳鳴，日前患者傳訊感謝賴仁淙：「醫生，真的很謝謝你」。

賴仁淙表示，耳鳴的成因很多，有些耳鳴不需用藥，鼻子過敏 壓力大，屬生理性的耳鳴，有年輕患者自己上網找耳鳴治療方法，吃銀杏反而適得其反，因為通血路的結果，讓耳鳴聲音更敏感。

賴仁淙說，耳鳴也是生理的保護機制在提醒自己，像疼痛反應，如果鼻子過敏時，耳鳴聲音會更明顯，這名男患者經認知療法，不熬夜，有良好睡眠，正面諮詢後，耳鳴聲音變小，不用藥就獲得改善。