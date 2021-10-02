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喉嚨卡卡有點痛 慢性咽喉炎保養喝這三種茶

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

最近許多人常覺得喉嚨卡卡，感覺好像有異物卡在咽喉處，吞嚥有點怪怪的，又很像喝到甜飲後的反應，一口濃痰卡住，去求診才發現是慢性咽喉炎。台灣中醫師王翊錞表示，造成咽喉炎的原因很多，但還是要就醫排除一些疾病，不能鬆懈，建議可以用一些茶飲長期保養，想要短期內改善較難。

換季影響黏膜系統 咽乾、喉嚨痛、眼癢、鼻過敏

近日節氣到了秋分，秋燥轉盛，對黏膜系統特別有影響，最明顯的就是咽乾、喉嚨痛，另一個是眼睛癢、鼻過敏。王翊錞醫師說明，咽喉炎主要症狀為喉嚨乾、喉嚨不舒服，如喉嚨痛、喉嚨乾、異物感、常想清喉嚨、說話吃力、聲音沙啞；另外焦慮或抑鬱症患者有時也有長期的喉部腫痛。

不適主因 嘶吼、空污、菸酒、刺激食物

這些症狀多由於嘶吼、空氣污染、抽菸、喝酒、刺激的食物等引起；王翊錞醫師提醒，有一個要特別注意是半夜咳嗽，除了氣喘外，還有可能用口呼吸，多因患鼻炎、鼻竇炎、鼻息肉或鼻中隔彎曲，讓未經過濾、未加溫的空氣直接經過咽喉，造成喉嚨不適。

慢性咽喉炎保養 三茶飲改善不適

王翊錞醫師分享幾個茶飲，臨床上可以改善不適：

◎胖大海茶、羅漢果茶

胖大海、羅漢果、玉竹、薄荷適量、水適量泡茶

適合咽喉實熱的朋友，適用於大聲溝通、或是偶爾高聲唱歌後咽喉刺痛，吞嚥明顯加重。這個大家耳熟能詳，但是這兩個藥有點寒性，腸胃不好的人喝了，可能會導致腹瀉，所以一般會建議稍微加點一兩片黃耆、甘草養胃補氣。

◎玫瑰薄荷茶

玫瑰、薄荷、陳皮適量、水適量泡茶

適合肝鬱氣滯的朋友，容易發脾氣，咽喉異物感、常想清喉嚨、說話吃力。

◎加減增液湯

玄參30克、麥冬連心24克、細生地24克

用水1.6升，煮剩600亳升，去渣

適用於陰虛的朋友，通常會有長期喉嚨痛兼便祕，臨床上通常老師比較多會有這樣的狀況，假如老師上課會覺得聲音有點乏力，也可以加黨參9克進去一起煮。這個方也是會有軟便效果，所以腹瀉的朋友盡量不要服用。

王翊錞中醫師 學經歷

台灣中醫皮膚科醫學會 專科醫師

台灣中醫兒科醫學會 專科醫師

台北市聯合醫院 醫師

馬祖無中醫鄉巡迴醫療 醫師

中國醫藥大學國際醫療服務隊 講師

北醫中國醫藥研究社 講師

台大傳統醫學研究社 講師

中國醫藥大學學士後中醫學系畢業 中醫師

台灣大學藥學系畢業 藥師


【延伸閱讀】

喉嚨卡卡還異常反芻　竟是食道憩室作怪

喉嚨卡卡是怎麼了？　醫揭「2種情況」最常見


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51476


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