孕產婦及幼兒服用藥物需注意 小心補過頭也別輕信偏方

孕產婦服用藥物需要注意用藥安全，以免使用不當反而傷身。圖／中醫大新竹附醫提供

響應今年台灣 衛福部病人安全周主題「孕產兒安全」，中國 醫藥大學新竹附設醫院全力支持舉辦系列衛教宣導、互動活動等，讓孕產婦深入了解孕期用藥和產後調理、新生兒用藥安全；院長陳自諒表示，為了保障孕產婦和幼兒安全，用藥一定要注意。

不少孕產婦在產後，為了調養健康、坐月子，都會選擇服用中草藥來調理，但醫師就認為，即便是服用中草藥，仍需要謹記「停、看、聽、選、用」的原則，就是停偏方、看醫師、聽仔細、選合格、用對藥。

中醫師沈俐伶表示，中醫應用在孕產婦由來已久，最常見的就是處理孕期初期的噁心反胃甚至嘔吐，常選用紫蘇梗、薑半夏、陳皮、竹如等藥材；針對孕期中後期的便秘、水腫，就會選用潤腸的火麻仁、健脾祛濕的白朮；安胎的孕婦，則會使用阿膠、仙鶴草處理出血的症狀或是菟絲子、杜仲補腎固胎壯腰膝。

沈俐伶指出，生化湯的使用時機，一般不會用在整個月子期間，並且不適合給產後大出血的媽媽服用，臨床上會再依據生產方式及惡露狀況加減劑量。

不過醫師也提到，有些產婦會自行購買泌乳茶，但要注意的是，市售的泌乳茶裡面有時候會有活血化瘀的藥物，會影響之後月經的表現。

醫師就提醒，若是發生產後乳少、乳腺不通，依據氣血是否充足，常使用通草、王不留行通調促進乳汁，甚至也會遇到有乳腺炎的媽媽、使用蒲公英、金銀花等清熱解毒的藥材。

此外醫師也提醒，產後雖然要補養，但要小心補過頭上火，對於產後痔瘡發作的媽媽，可能會讓痔瘡更慢恢復，這時除了溫水坐浴，可以外用紫雲膏減緩不適。

中藥局 藥師陳蓉萱提醒，中藥平易近人且取得容易，然而不當使用可能對身體沒有幫助，應養成正確使用中藥的概念「停、看、聽、選、用」，勿聽信偏方，勿隨意購買來路不明的中藥，看病找合格中醫診治，藥師的囑咐要聽仔細，選購經衛生福利部核准有許可證字號的中藥，依醫囑正確服用中藥。