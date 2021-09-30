新冠重症2成爆「血栓」危機 7旬男遭攻擊三手指黑壞疽

7旬的周姓男子染疫後，發生動脈瀰漫性血栓，導致右手三手指出現泛黑壞疽。記者陳雨鑫／攝影

台灣 7旬的周姓男子於5月中旬爆發社區感染時染疫，他確診後接受北醫附醫治療，約2到3周右手臂出現麻木感，醫療團隊即時發現是動脈瀰漫性血栓，且一路影響到右手三根手指發生泛黑壞疽。團隊花費足足3周才清除如軟泥般的血栓，加上做了近30次復健才保住右手主要功能，且出現黑壞疽手指也順利保住。醫師籲，新冠重症約有2成發生血栓且多數患者都有後遺症，盼政府正視新冠患者康復後需求。

北醫附醫內科部主任暨心臟內科專任主治醫師黃群耀表示，新冠肺炎 不只是專屬於「肺部」的疾病，新冠病毒主要透過ACE2受體入侵人體，ACE2受體不只存在於肺臟，心臟、血管等器官也都有ACE2受體。導致新冠病毒攻擊人體後，會產生類似「微血栓」現象，血管內會瀰漫著大小不一的血栓，只要量足以阻塞血管，就可能在各部位引起血栓。

黃群耀表示，過去所認識的血栓，血液中的斑塊都相當大，發生速度也快。但新冠患者的血栓通常不會馬上發生，但引發的血栓也同樣致命。如腦血栓、肺栓塞、心肌梗塞等，血栓發生在這三處部位，都非常致命，國外也有很多重症患者，血栓位置發生在上肢或是下肢，並以發生在下肢部位為多。

北醫附醫收治的25名新冠重症患者中，有5位出現血栓，其中4人屬於靜脈血栓、1人屬於動脈血栓。重症患者中有二成的機率發生血栓，與國外的資料符合。

周男發生的血栓部位較不常見，黃群耀表示，主要是周男屬於廣泛且持續性的血栓，極可能會發生全身性溶栓，引發全身大出血。因此醫療團隊立即針對患者最早出現的右手臂採取局部溶栓治療，逐步清除血栓，也因為及早發現，並搭配復健，保住周男右手功能，且壞疽的手指，後續經代謝脫落，同樣能保住手指功能。

結束血栓治療後，復健團隊立即介入。北醫附醫復健醫學部主治醫師林昀毅表示，周男七月底出院時，原本連爬上五樓樓梯都有困難，重症導致他心肺功能嚴重受損，僅剩三分之一功能，後續透過肺部復原醫療，現在已經可以一路爬上五樓，完全不用休息，手也透過一次又一次的復健，開始恢復力氣。

北醫附醫防疫 專責病房主任暨胸腔內科主治醫師周俊良表示，相較SARS，新冠肺炎以輕症居多，後遺症卻造成更大的傷害。以肺部後遺症來說，肺泡細胞遭到破壞導致肺部纖維化，再加上免疫反應產生的血漿蛋白阻塞細支氣管，造成肺部擴張不全，很多重症病患的肺活量可能只剩下健康時的50%，造成呼吸困難。

林昀毅表示，據臨床觀察和初步統計，超過半數的康復者出現一種以上的後遺症，部分的後遺症甚至會持續超過12周；部分後遺症無法透過藥物緩解，需要配合積極復健，並持續研發創新療法，才有機會改善。他也期盼政府能正視新冠患者康復後的後遺症復健，否則將可能影響他們未來的生活。