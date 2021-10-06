震波碎石仍復發 新療法揮別結石痛

李姓病患的左腎結石位置。(圖：彰化醫院提供)

腎結石疼痛指數 僅次於生產，台灣 彰化縣多名腎結石患者年年都有腎結石新生成，位置幾乎相同，令患者每年都要「痛不欲生」一到兩次，經檢查發現，體外震波震碎結石，碎石粒留在體內導致同一位置容易再生結合，採軟式輸尿管鏡手術徹底推摧毀殘石並排出，降低結石復發率。

台灣衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，30歲李姓和32歲邱姓的兩名患者反覆生成腎結石，李姓患者每年追蹤檢查，兩側腎臟結合多達7至8顆，0.5至2公分，他一年可接受兩次震波，每次結束等下一次再「震」，腎臟已又冒出一堆結石，再生成腎結石的速度「體外震波施打都趕不上」。

邱姓患者的右腎每半年同一位置長出一個結石，大概2公分大，接受體外震波碎石，半年後追蹤又會見到好像從沒處理過的結石，邱姓患者不禁懷疑「體外震波到底有沒有打掉結石？」其實有，但新長出位置一樣，為何總在同樣地方，他想不透。

蔡卓榮說，幾乎相同位置反覆長出結石，這可能是體外震波時都會殘存碎石，這些殘存小碎石成為結成更大結石的基地，被稱為「核種」，周而復始很快地又堆積成結石。

研究指出腎結石5年內復發機率高達5成，令病者苦不堪言，蔡卓榮和病患討論後，不要再用體外震波處理，改採軟式輸尿管鏡手術，用大約1公尺長的軟式管子從尿道進入，經過膀胱、輸尿管一直到腎臟，透過可彎曲的管路打碎石頭後再取出或使其排出，比起體外震波，軟式輸尿管鏡可將石頭打得更碎，不留下一點殘石，降低殘石成為再結石的基地。

蔡卓榮表示，經過半年觀察，李姓和邱姓患者還沒長出新結石，雖不能保證以後都不會再長結石，至少改善短時間相同位置再結石的機率，他已叮嚀病人要多喝水防止結石再生成，除非有心臟或腎臟方面的疾病必須控制用水量，一般人就是要多喝水，避免缺水而導致結石。