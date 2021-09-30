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高血壓「規律回診」超重要 能避免嚴重併發症

健康醫療網／記者陳佳慧報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

「三、四個月沒見，您血壓怎麼那麼高？會不會頭暈？」在台灣高血壓學會秘書長洪啟盛醫師的門診中，一位年約80歲的高血壓年長病患因疫情關係已三、四個月沒回診，近來這位病患才開始回醫院看醫師，當洪啟盛醫師看到他的血壓比之前高出許多，不禁擔心他的健康狀況是否持續惡化。

洪啟盛醫師發現，不少年長病患因疫情導致情緒焦慮、運動量大減而血壓高升，由於沒有回診，缺少醫師的督促，病患也不再勤勞地量血壓，這導致病患血壓飆升卻毫無警覺，高血壓也就逐漸蠶食病患健康。

年長病患共病多 血壓失控超危險

「高血壓是許多疾病的危險因子」洪啟盛醫師說，年長者常有多重慢性疾病，若血壓失控而沒有及時察覺，可能就會引發中風、心肌梗塞或主動脈剝離等急性併發症，或產生胸悶、頭痛、特別喘等高血壓急重症警訊，這時情況就會非常危急。

當高血壓病患回診時，醫師會希望看到病患的居家血壓紀錄，這樣才知道是否需要適時增加或減少藥物劑量，以免藥物劑量太低，控制血壓效果不彰，而藥物劑量太高，又可能造成低血壓頭暈、跌倒等副作用。

此外，醫師也會在年長病患回診時安排抽血、心電圖檢查與蛋白尿檢測等一系列檢查，這樣才能知道病患有沒有腎功能異常、電解質失衡，或是否有高血壓所引發的心臟肥大等心血管共病症。

年長病患的血壓標準 可能需要再降低

在今年9月，台灣高血壓學會名譽理事長王宗道和亞洲地區醫院合作進行一項大型隨機分派研究，研究成果已發表於《新英格蘭醫學期刊》。結果發現，較年長的高血壓病患若能將血壓收縮壓控制在110至130毫米汞柱之間，各項高血壓併發症風險會明顯下降。

洪啟盛醫師指出，過去對於80歲以上的高齡病患，多半認為血壓收縮壓控制在140、150毫米汞柱即可，從這項結果來看，「較年長的高血壓病患似乎要考慮在身體可容許的範圍盡量將血壓降低一點」。這代表年長者的血壓控制更有挑戰性，因此除了規律用藥、定期進行居家血壓檢測，規律回診、傾聽專業醫師建議也具有很重要的意義。

血壓管控持之以恆 減少急重症傷害

每當面對年長高血壓病患、病患家人與照顧者，洪啟盛醫師常提醒居家正確測量血壓的重要性。對於病患常出現的「服用降血壓藥可能成癮」，或「服用降血壓藥可能造成洗腎」等錯誤迷思，他也會一再澄清，他說，降血壓藥可幫助控制血壓，並不會成癮，且好好控制血壓，反可以減少腎臟受損機率。希望病患持之以恆地進行血壓管控，以減少高血壓急重症、併發症傷害。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51471

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