「累喘腫」不是老化 小心是這種「隱形殺手」
護心有方法，別以認為「累喘腫」只是正常老化現象。台灣國民健康署吳昭軍署長提醒三高或心血管疾病民眾，若發現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病徵時，不要害怕就醫，才能增加復原時間。
大多數人對於心臟疾病和心臟衰竭認知不足，多半誤以為「累喘腫」只是正常老化現象。財團法人中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，人體的心臟就像馬達一樣，負責推動血液到全身幫助器官運轉，若馬達開始疲乏，心臟缺乏彈力，就會衰竭。
5年內死亡率逼近50％
侯嘉殷指出，心臟衰竭患者在初期時，經常會有容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等情形，特別是年長者多誤以為就是老化造成的，高達九成的患者無法早期警覺到心衰竭相關症狀，錯失黃金治療時間，直到緊急送醫住院後，才被診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50％，比許多癌症更致命。特別強調病人需要有好的警覺性，就醫並非只是吃藥改善，規律運動、飲食等調整，對於預後都有非常有幫助。
牢記護心3祕訣
一、力行護心運動：
時常關心自己與親友，彼此都要保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、遠離菸酒、定期健檢，做好自主健康管理。
二、定期回診追蹤：
若有三高及心血管疾病則應維持正常作息，規律服藥，切勿自行依症狀調整藥量或停藥，並定期回診追蹤，與醫療人員合作做好個人疾病控制。
三、持續用心防疫：
落實勤洗手、戴口罩、維持社交距離，並配合防疫措施及確保安全健康。
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資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51477
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