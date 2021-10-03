喝咖啡胸悶 未必胃食道逆流

胃食道逆流最常見的症狀是胸口悶、不舒服，但胸口悶不一定是胃酸逆流引起的。（Getty Images）

三位女士都不讓老公喝咖啡 。

第一位說：「他每次喝咖啡就會胸口悶，胃酸逆流很厲害！」

第二位說：「他每次一喝完咖啡，晚上就很興奮，人之大慾也高漲起來，讓我半夜不得安寧！」

第三位說：「聽說喝咖啡可以預防失智 ，他現在太精明了，我去哪裡花了多少零用金，他都斤斤計較，記得一清二楚，還是讓他早點失智比較好！」

咖啡的功用大矣哉！喝咖啡的確可以讓人興奮、刺激精神，但是也有其副作用。近年來，胃食道逆流成為最新的國民病，這與近數十年來喝咖啡成為時尚有很大的關係。

胃食道逆流有些人沒有症狀，但是有些人會胸口悶，有些人喉嚨會一直有分泌物，會咳嗽、輕喉嚨的聲音。有些人會引起劇烈胸痛跑去急診，跑去看心臟科或找胸腔科醫師或看耳鼻喉科醫師。

自從無痛內視鏡發達之後，一般人接受內視鏡檢查的也越來越多。以前說「十人九痔」，現在說「十人九逆（胃食道逆流）」也不為過。胃食道逆流最常見的症狀是胸口悶、不舒服，但胸口悶不一定是胃酸逆流引起的，可能是真的有了心臟病 ，心肌缺血，心臟的血管快堵住了，可能是胃潰瘍或者是長了胃癌，或者是膽結石，或者是胰臟長了癌症，或胰臟發炎，或者是長了肝癌。

總而言之，要診斷胸口悶之病因，除了靠問診之外，就要做一些檢查。檢查之中最沒有痛苦的就是腹部超音波檢查，它可以看出來有沒有膽結石，肝臟有沒有化膿，有沒有長東西，胰臟有沒有長腫瘤。

如果超音波檢查沒有問題，那就要看看是不是真的是胃食道逆流了。但有胃食道逆流也不一定是胸悶的真正原因，有可能是心臟的問題。

總之，不管什麼理由不讓老公喝咖啡，對健康而言大部分都是好事，但讓老公喝咖啡，有了胸口悶、不舒服，一定要找醫師好好查明原因，才是保夫齊家之道。（本文作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）