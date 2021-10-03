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癮君子 心肌梗塞風險大

許政榆
電子菸亦會增加心肌梗塞風險。（Getty Images）
電子菸亦會增加心肌梗塞風險。（Getty Images）

現代人生活忙碌，常忽略身體反應，有「人體幫浦」之稱的心臟，發出的警訊更為重要。而吸菸是罹患心臟病的主要危險因子之一，使用電子菸亦會增加心肌梗塞風險，呼籲民眾拒菸、戒菸，不只紙菸也要拒絕電子菸。

吸菸會攝入尼古丁、焦油、一氧化碳等物質，是引發心血管疾病的主因之一；其中尼古丁升高心律、血壓，並刺激心肌收縮；焦油致使發炎、血管內皮細胞損傷及促使血栓形成；一氧化碳降低身體細胞（包含心肌）的含氧量。每一次吸菸，等於用多種方式傷害心臟與血管。美國疾病管制與預防中心警示，縱使僅吸入二手菸，對於心臟與血管仍有立即性危害。

現代人生活忙碌，常忽略身體反應，有「人體幫浦」之稱的心臟，發出的警訊更為重要。（...
現代人生活忙碌，常忽略身體反應，有「人體幫浦」之稱的心臟，發出的警訊更為重要。（本報資料照片）

世界衛生組織（WHO）今年7月發布「2021年世界衛生組織全球菸草流行報告」，指出使用電子菸影響心律與血壓之外，更會增加心肌梗塞的風險。每當菸商遭遇市場危機，就會馬上推出宣稱危害較傳統紙菸小的新產品，藉此維持品牌市占率，且業者藉由產品設計與調味成分，鎖定吸引年輕的使用者。

電子菸 危害也大

 

依據台灣衛福部國健署2020年18歲以上吸菸行為調查結果，18歲以上電子菸使用率由2019年的0.6%增加至2020年的1.7%，提高近三倍。使用原因以「好奇」為主，占38.9%，其次是「為了戒菸」（17.3%）及「朋友都在吸」（9.7%）。電子菸業者會藉由「減害」、「減少有害物質暴露」、「菸草替代品」等文字，轉移電子菸對身體危害的焦點，刻意營造有助戒菸的假象。

WHO提醒，相較於未曾使用電子菸的青少年，曾經使用電子菸者，後續轉而使用傳統紙菸的可能性達兩倍以上。此外，並沒有足夠科學證據顯示電子菸有助戒菸，不要相信電子菸較安全之說法。

每年9月29日為世界心臟日（World Heart Day），世界心臟聯盟（World Heart Federation）發起全球性宣導活動，今年主題為用心連結（Use Heart to Connect），呼籲大家運用自身知識、同理心與影響力，幫助自身及周遭他人建立有助於心臟健康的生活模式。

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