牙痛耳朵痛 或心梗前兆

鄭先生多年前患有高血糖 ，因菸、酒、熬夜等不良習慣，42歲就突發心肌梗塞，初次發病時他只覺得耳朵痛，一度以為中耳炎，沒想到竟是心血管問題。日後，鄭先生生活習慣未改，心梗兩度復發，甚至需要接受「換心」手術。醫師提醒，留意心梗發病徵兆，同時戒菸酒、控制三高 ，才能護心保健康。

心梗發作 疼痛點未必在心臟

台灣土城長庚醫院心臟內科醫師楊嘉浤表示，心臟是由三條血管構成，其中提供心臟養分的冠狀動脈如果發生粥狀硬化及阻塞，就會形成心梗。尤其膽固醇偏高、有抽菸習慣者，都是冠狀動脈粥狀硬化的高危險群。而心梗患者，除了常以胸痛為主訴外，後背痛、牙痛、耳朵痛也都可能是心梗症狀。

楊嘉浤解釋，心臟神經屬於「迷走神經」，故患者心梗發作時，疼痛點未必在心臟病灶處，反而可能出現在周邊不同位置。除了背痛、耳痛外，許多人甚至是牙痛就醫，結果發現是心臟出問題。

三高患者泡湯 當心血液濃稠

不少民眾認為，泡湯有助促進新陳代謝，緩解三高病情，楊嘉浤提醒，「泡湯其實不如想像中安全。」尤其慢性疾病患者，泡湯時反而更要注意，因為溫泉水水溫高，泡湯會讓人體水分因流汗而快速散失，血液因此變得濃稠且流速變慢，最終可能堵塞血管。他建議三高患者，一定要補充足夠水分再泡湯，泡湯時間也不宜過久，才不會發生心梗憾事。

而急性心梗發病時，即使症狀輕微、立刻緩解，也不宜自行就醫，應搭救護車。楊嘉浤說，這是因為急性心梗常伴隨併發症，患者可能突然休克或心律不整，搭救護車可以在第一時間電擊。「急性症狀若能及早處理，對患者預後很好。」

楊嘉浤提醒，高血脂、抽菸、糖尿病和高血壓 ，都是造成心臟疾病的危險因子，高血壓患者應定期量血壓，提供醫師作為調整藥物依據，才能避免後續風險。

心梗復發機率高 須積極控制

受新冠肺炎疫情影響，有些心梗後的患者，因擔心染疫、擅自減少回診次數，甚至連服藥都有一搭沒一搭；台北國泰醫院心臟內科醫師張嘉修表示，他就曾遇到心梗患者因擔心感染新冠肺炎，減少回診次數，但比起感染病毒，三高及心梗患者，反而更需要擔心再次心梗的風險。

而很多高血脂、高血壓、高血糖的三高患者也因在家時間變多、減少外出運動，多吃少動導致體重增加，讓三高控制更困難，臨床發現，因病情控制變差，出現心臟衰竭和心梗就醫的患者有增加趨勢。

此外，高血脂是最容易造成心梗的元凶；而三高都有的患者，罹患心血管疾病的機率比常人多一倍，必須靠飲食、運動、藥物三管齊下，才能降低心梗和腦中風的風險。

張嘉修強調把握「健康飲食」、「向菸說不」、「規律運動」、「定期健檢」四大護心原則，是降低心梗的不二法門。門診常聽到患者抱怨藥開得太多，平日卻照三餐吃補品，其實魚油、銀杏、紅麴等，可能影響藥物效用，「規律服用藥物，就可以達到很好的效果，反而不要吃太多保健品，病情才能得到控制。」

此外，張嘉修提醒，柚子、葡萄柚都會影響降血壓藥物的效用，三高患者不宜過量食用，以每日一顆為上限，且要與服藥時間錯開至少四個小時。

台中大里仁愛醫院營養師徐佳靖提醒三高患者，日常飲食應把握少糖、少油、少鹽、高纖維「三少一高」原則，常見的蔬菜、全穀類、地瓜等，都富含膳食纖維，有助控制三高；防疫宅在家時，也可以煮「花椰菜米」，其獨特香氣加上花椰菜的高纖含量，可取代米飯。