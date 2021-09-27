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女子長期鼻塞 整鼻手術內外皆改善了

記者黃寅／台中報導
鼻閥塌陷示意圖。圖／澄清醫院提供
鼻閥塌陷示意圖。圖／澄清醫院提供

一位42歲上班族女性，長期鼻塞，鼻噴劑隨身攜帶。台灣澄清醫院耳鼻喉科醫師郭哲宏表示，這位女性除了有慢性過敏性鼻炎病症，也有鼻閥塌陷的問題，經接受功能性鼻整形手術，用自己珍貴的鼻中隔軟骨和耳軟骨重建，不但鼻中隔截彎取直，也撐開鼻閥及墊高鼻梁，讓鼻子的內在和外在皆變得健康又美麗，也改善了他的鼻塞問題。

他說，這位女患者有慢性過敏性鼻炎的病史，鼻子塞住不通是經常之事，嚴重時晚上睡覺只能張口呼吸，有時又是流鼻水不斷，最多一天要用掉一整包的衛生紙，吃藥吃到怕，鼻噴劑不離身。尤其在新冠肺炎疫情期間，在辦公室打個噴嚏或擤鼻涕都引起同事們的側目。

郭哲宏說，症狀主要起因於鼻腔結構性問題和過敏性鼻炎；鼻中隔彎曲不解決，鼻塞、呼吸等問題是難於根除，噴鼻劑的治療效果有限。何況該患者又有鼻閥塌陷的問題，只要吸氣，她的鼻翼就會往內凹陷，顯示她的鼻閥支稱力不足，影響鼻腔的通氣功能。

他說，這次進行的功能性鼻整形，要使用到鼻中隔軟骨和耳軟骨，會有剩餘的軟骨材，可以一併用於鼻梁的墊高，軟骨是自身的，十分珍貴又安全。女患者一聽用的是自己身上的東西，十分高興。

郭哲宏說，女患者鼻中隔截彎取直是要移除彎曲的中隔軟骨，因移除的軟骨尚不足做重建，需再取耳軟骨使用，在適當分配下完成鼻內功能性手術後，將餘下的軟骨做好墊高鼻梁之用。術後回診時，該患者的鼻塞老毛病已不復存在。該患者也化了美美的妝，她說，「鼻子變美了，就想化妝！」

他說，鼻塞是常見困擾民眾的上呼吸道症狀之一，其中原因除了由於過敏性鼻炎盛行造成的下鼻甲肥厚阻塞外，鼻中隔軟骨彎曲也是常見主因。但手術方式分成許多部份，傳統鼻中隔彎曲矯正手術僅能矯正部分的鼻中隔彎曲，對於鼻中隔尾端軟骨彎曲、鼻閥塌陷、歪鼻，傳統手術並無法進行矯正，此時只能靠功能性鼻整形手術才能完整地矯正此類鼻腔構造的問題。

澄清醫院耳鼻喉科醫師郭哲宏。圖／澄清醫院提供
澄清醫院耳鼻喉科醫師郭哲宏。圖／澄清醫院提供

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