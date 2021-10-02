我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

睡眠呼吸中止症 司機開車總是打瞌睡

謝進盛
停等紅燈卻打起瞌睡，小心是罹患睡眠呼吸中止症。(Getty Images)
停等紅燈卻打起瞌睡，小心是罹患睡眠呼吸中止症。(Getty Images)

台灣50多歲林姓貨運司機因糖尿病併發症被送至衛福部台南新營醫院救治，醫護人員發現他夜間會打呼，且血氧較低，經診斷為阻塞型睡眠呼吸中止症。在接受連續氣道正壓呼吸器（CPAP)治療，打瞌睡症狀明顯改善，血糖控制也更理想。

新營醫院胸腔內科主治醫師汪政德詳細病史詢問，發現林某即使前一天晚上有睡滿8小時，早餐還喝了一大杯咖啡，停等紅燈時常不小心打瞌睡，經一系列檢查，診斷為阻塞型睡眠呼吸中止症。

汪政德說明，睡眠呼吸中止症可分為阻塞型、中樞型或綜合型，其中阻塞型是最常見的。其成因為患者在睡眠時，上呼吸道的肌肉、軟組織因張力減弱，發生塌陷而造成氣流阻滯產生呼吸中止。

好發族群為男性、老人、肥胖、頸圍過大等。常見症狀包括打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、睡不飽、白天過度疲倦嗜睡、注意力不集中等。其可能也與代謝症候群、高血壓、糖尿病、中風、心臟衰竭，甚至猝死有關。

阻塞型睡眠呼吸中止症診斷，除病史詢問，還需要一系列睡眠症狀評估與檢查，其中全夜多頻道睡眠生理檢查是最重要檢查項目。病人需到睡眠檢查中心睡一個晚上，技術員會在病人身上裝置上許多生理紀錄設備來監測，再由專業睡眠技師及醫師來做判讀。

不過因睡眠檢查中心建置成本極高，只有醫學中心等級大醫院才有配置，且排隊時間經常長達一個月以上。目前也有替代的居家睡眠檢查可供安排。

對於較嚴重阻塞型睡眠呼吸中止症病患來說，連續氣道正壓呼吸器(CPAP)是治療首選。患者在睡覺時配戴鼻罩或口鼻面罩，由呼吸器持續將空氣打入呼吸道中，使原本在睡眠中會塌陷的呼吸道維持暢通，進而改善睡眠品質。

糖尿病 高血壓 台灣

上一則

喉嚨卡卡有點痛 慢性咽喉炎保養喝這三種茶

延伸閱讀

地震、爆破？聽到巨響劇烈搖晃 鄭州新密市傳塌陷

地震、爆破？聽到巨響劇烈搖晃 鄭州新密市傳塌陷
鄭州新密地震 疑似爆破造成塌陷

鄭州新密地震 疑似爆破造成塌陷
暴雨淹水、疫情後 鄭州中秋又地震傳塌陷

暴雨淹水、疫情後 鄭州中秋又地震傳塌陷
專家觀點／找出咳嗽原因 才能對症治療

專家觀點／找出咳嗽原因 才能對症治療

熱門新聞

病友要注意追蹤血糖、血脂、血壓，定期監測。（本報資料照片）

糖尿病患多肥胖 控糖飲食10點建議

2021-09-25 02:00
一名女網友發現自己指甲上有凹槽，有過來人看了分享自己的經驗，勸她趕緊去就醫檢查。 圖／翻攝自「爆系知識家」

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

2021-10-01 19:54
婚姻生活必須溝通，性愛更需緊密溝通。 (Getty Images)

「高潮全餐」誰能吃得到？ 專家教如何改善性高潮障礙

2021-09-28 02:05
台南永康奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師黃亘毅呼籲，有痔瘡宿疾者宜速就醫切莫拖延。圖／永康奇美醫學中心提供

婦長期受痔瘡所苦 醫手術除大患籲莫拖延

2021-09-26 17:24
一般人一天吃一顆蛋很合適。(Getty Images)

保健Q&A／健康成年人 1天吃1顆蛋

2021-10-01 02:00
（圖：健康醫療網提供）

長期飽受胃食道逆流困擾？ 「護胃聖經」教你4周食療護胃

2021-10-01 01:15

超人氣

更多 >
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點