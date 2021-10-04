異位性皮膚炎 勿擅自停藥

異位性皮膚炎是常見的皮膚疾病，因保濕功能異常而造成乾燥、發炎等症狀，且一發作患部奇癢無比，病人難耐癢感，常常抓傷流血、滲出組織液，造成大面積的傷口，連帶影響社交生活。皮膚科醫師說，罹患異位性皮膚炎，「保濕」很重要，一般常見治療方法有外用、口服與照光治療，需保養、追蹤才能有效避免惡化。

急性發作癢到難受，慢性發作皮膚增厚、龜裂。

異位性皮膚炎常與遺傳有關，據台灣 的中國 醫藥大學附屬醫院資料顯示，全球約有5%至20%的小孩受影響，其中大部分病人會在一歲前發病，其次在一到五歲間發病，而成人也會受到異位性皮膚炎所苦。

台灣皮膚科醫師趙昭明說，通常兩歲以下嬰幼兒好發於臉、頭皮、頸部，成人常見手腕、腳踝及四肢關節的屈側彎曲部位。

急性發作時，患者常因忍受不了皮膚癢，以致抓傷、流血滲出組織液，或因而造成細菌感染，得服用抗生素避免惡化；慢性發作時皮膚乾燥，皮膚會慢性苔癬化，增厚、龜裂。

治療目標主要是改善症狀、避免惡化，無法根治。

患者一年四季都受病症所苦，趙昭明說，夏季天氣悶熱、流汗，容易刺激皮膚，引起發炎免疫反應；冬天則常因為天氣乾冷，血液循環變慢，油脂、角質層的功能連帶下降，皮膚保護力變差，容易乾癢搔抓。

所幸治療日新月異，依個別情形給予不同藥物治療。趙昭明說，治療目標主要是改善症狀、避免惡化，患者需做好無法根治，與其長期共存的心理準備。

主要治療方式

輕度患者

抗組織胺或類固醇

長期大面積使用類固醇，恐皮膚變薄、血管萎縮。

不論病患嚴重程度，異位性皮膚炎患者，首先都需要做好「保濕」的工作，但塗抹保濕產品只是基本保養並非治療。桃園長庚紀念醫院皮膚科主任胡倩婷說，病患依其皮膚病灶分為輕、中與重度治療。

輕度患者除了日常的保濕保養外，也會搭配外用藥使用，常見有抗組織胺與類固醇。胡倩婷提醒，類固醇雖然有消炎、止癢及血管收縮作用，但皮膚長期大面積使用，恐有變薄、血管萎縮的疑慮，恐使皮膚免疫受影響，變得容易感染。

尤其嬰幼兒的皮膚薄、嫩，胡倩婷指出，臨床會避免選用含類固醇成分的藥品，怕影響嬰幼兒的腎上腺、腦下垂體分泌，屆時生長發育恐出問題。

中、重度患者

口服抗組織胺

控制搔癢、幫助睡眠

中、重度患者常常皮膚紅、癢難耐，導致徹夜難眠，睡眠品質大受影響，這時口服抗組織胺就能派上用場。胡倩婷說，這項治療藥物，可有效控制搔癢且幫助睡眠。不過，服藥時間長短與藥量控制仍需醫師評估。

照光治療

特定波長紫外光加強免疫調節

針對反覆發生的慢性皮膚病，除了擦藥、吃藥，又多了一樣治療利器「照光治療」，照光治療是利用特定波長的紫外光，直接照射皮膚病灶處，加強免疫調節。胡倩婷指出，異位性皮膚炎也可適用，對於控制免疫調節有幫助，但礙於患者是小孩，一周數次以低劑量方式照射，時間上較難以搭配，也就較少人使用。

生物製劑

口服、光照都無效後的手段

若口服藥物治療和照光的效果都不好，則需進一步使用生物製劑。胡倩婷指出，相較於其他國家的治療，台灣申請生物製劑門檻高，需半年口服藥、光照沒有成效，且病灶30%以上等，才有可能獲得健保 給付，盛行率不高。

無論選擇哪種治療，趙昭明提醒絕不能擅自停藥，須定期回診並依醫師指示調整用藥。