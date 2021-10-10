肌張力不全症 深腦部刺激術助恢復

「肌張力不全症」病人常有眼瞼痙攣或斜頸等症狀，嚴重者無法走路。台灣 20歲王姓病友發病時一度在地上爬行，40歲陳姓病友走路則要靠手推車輔助，兩人分別接受「深腦部刺激手術」後，都恢復了行動力，也可拿筆寫字。

台灣高雄長庚醫院「帕金森氏病中心」成立十年，利用深腦部刺激手術治療帕金森氏患者，近年更應用在「難治型肌張力不全症」患者身上。神經內科醫師陳盈發表示，此病症是腦部神經功能異常引起的不自主動作障礙，每萬人有1.5至2人罹病，輕症如眼瞼痙攣或斜頸，可靠打肉毒桿菌治療，重症者進行深腦部刺激手術，目前完成五例手術。

陳盈發說，病患若長期服藥，常出現嗜睡、注意力不集中等副作用，不同於帕金森氏病患者，手術在病患腦部蒼白核放置晶片 ，藉電極刺激可達到緩解病患動作障礙的效果，使用充電式電池，年限15年。

王姓病友與陳姓病友在兩年前陸續完成手術，王姓病友原本嚴重到無法走路，幾乎只能癱在床上，三餐靠餵食；陳姓病友則是軀幹會不自主往後仰，走路靠輔助器，異常走路姿態引人側目。

擔任檢驗員的陳姓病友說，他在32歲出現動作遲緩，被醫師診斷為肌張力不足及帕金森症候群綜合症，發病後走路靠助行器，連寫字都有困難，手術完成後行動自如，同事看他跟正常人沒兩樣，很多工作 回到他身上，「壓力變很大，花一段時間才適應」，但這個改變讓他很開心。