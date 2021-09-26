婦長期受痔瘡所苦 醫手術除大患籲莫拖延

台南永康奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師黃亘毅呼籲，有痔瘡宿疾者宜速就醫切莫拖延。圖／永康奇美醫學中心提供

59歲婦人有痔瘡宿疾，常因排便不順鮮血染紅馬桶，且不時疼痛不已，經醫師手術診治1個多月後改善症狀，醫師呼籲若有痔瘡，應速就醫，切勿拖延，以免痔瘡惡化。

這名婦人數月來痔瘡加劇，本月某日痛到無法承受，連忙至台灣 台南永康奇美醫學中心求診，經大腸直腸外科主治醫師黃亘毅建議手術治療，術後休養1個多月改善，痔瘡也未脫出。

黃亘毅說，痔瘡嚴重程度可分為四級，主要分為非手術療法與手術療法，症狀較輕微的病人，可採用飲食改善、溫水坐浴、塗抹藥物的方式改善，手術療法針對痔瘡嚴重脫出、經多次或多種非手術療法但治療效果不彰等患者。

黃亘毅表示，非手術治療，5年痔瘡復發率雖高達50%，而手術則不到5%。是否需要手術治療以及適用哪種手術，須由專業醫師評估，且痔瘡症狀多樣，嚴重程度不一，呼籲民眾若發現痔瘡症狀持續未改善，切勿聽信偏方亂投藥、諱疾忌醫，應盡快就醫。

「近年來痔瘡有年輕化的趨勢！」黃亘毅表示，病態痔瘡組織的產生，目前沒有確切病因，推測恐是「長時間」痔瘡組織腫脹或壓力改變，導致充血血管及肌肉 纖維破裂等因素；或是壓力可能造成靜脈血管回流受阻並異常擴張，門診曾遇過年僅18歲患者，呼籲年輕族群不可輕忽。