我的經驗／突然不識字 38歲消防員驚覺自己腦中風

中風症狀多樣複雜，頭痛、頭暈、認知失調皆可能是症狀之一。 (Getty Images)

兩年前一名消防隊員一如往常地進行演習工作 ，但他不知道，這是改變他人生的一天。「早上演習的時候，頭有點脹痛，以為只是早起太累了，中午休息時，同事說我飯粒黏在臉上也不知道，口水還會不由自主地流下，直到下午需要送公文，突然發現公文上的字，我一個都看不懂，拿筆想寫字，卻一個字都寫不出來。」這時他才驚覺，身體出狀況了，立刻騎車去醫院急診，經檢查後判斷為腦中風 ，需要馬上住院。

為什麼是我？曾封閉自我

「我怎麼可能會中風？」當時38歲的台北市消防局民權分隊消防隊員王泰翔回憶，住院44天後出院，這期間他曾憂鬱封閉自我，重複自問「為什麼是我？」復健初期因為右側無力，無法拿筷子吃飯，原本簡單的事情，對他來說好像一件不可能的任務。

從風中重生 兩年後重返職場

面對突如其來的變化，經歷一段非常低潮的時期，他原本樂觀的個性，變得暴躁、容易遷怒旁人，甚至情緒憂鬱。在親友的幫助下學著接納自己，「我真的中風了，但一定要站起來，從風中重生。」他積極復健，重新認識自己的身體，更找回樂觀的心態，在中風兩年後成功重返職場。

從風中重生是許多病患與家屬的目標，如何減少中風造成的傷害，也是很重要的事情。台北市永吉分隊高級救護員EMTP賴志垚說，搶救中風的關鍵，在於中風發生後的黃金治療時間，民眾愈早發覺症狀，就可以搶下愈多治療時間，當發生任何一種疑似中風症狀時，應立刻撥打急救電話，切勿自行就醫或替患者做處置。若能快速的在黃金時間內將病患送至醫院，可以將傷害降到最低。