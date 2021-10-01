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新冠7大後遺症 復健照護別忽視

陳雨鑫
肺功能受損、體能退步肌肉無力等是常見的新冠後遺症。 (Getty Images)
肺功能受損、體能退步肌肉無力等是常見的新冠後遺症。 (Getty Images)

「不只是重症新冠肺炎患者，輕症也會出現染疫後遺症。」台大醫院副院長高嘉宏表示，研究顯示，新冠肺炎康復者會出現多達50種後遺症，常見七大後遺症，包含肺受損、體能退步肌肉無力、語言溝通、譫妄與認知障礙、吞嚥困難、焦慮憂鬱、日常生活自理困難等。其中以肺損傷、呼吸功能變差最多。

台大醫院復健部主治醫師梁蕙雯指出，新冠病毒與一般病毒不同，新冠病毒除了會攻擊肺部，也會造成神經系統、免疫受損、凝血功能異常、腦部發炎等，讓患者康復後，後遺症不再這麼單純。

梁蕙雯說，台大收治多名新冠患者中，有的出現嚴重肌少症，體重從50幾公斤掉到40幾公斤；有些出現語言溝通問題，聲帶受損沙啞，特別是重症的年長患者，罹病後，氣不足、肌肉無力，每次說話只能吐出一到兩個字。這類後遺症也讓復健更具重要性。

文獻顯示，舉凡需要住院的患者，後續就需要搭配復健恢復生活。中度患者因臥床加上肺功能受損，復健重點會著重在「心肺復健」，但重症的複雜度就會提高，可能還需要語言治療、職能治療、心理師、社工等多方面介入，必須提供「整合治療」，才能對症下藥。

梁蕙雯表示，復健通常會從「急性期穩定」後開始介入。台大有多位高齡的重症患者，都在復健介入後開始恢復行走，且能逐步自理生活。兩位高齡85歲重症患者，曾插管也曾使用過高流量輔助呼吸系統，住院長達兩個多月，透過二到四周心肺復健，都順利拔管，加上體能肌力訓練，也從不能行走到可以行走。

梁蕙雯說，有患者剛開始評估巴氏量表完全是「零分」，經過一個月的復健，從零進步到40分，分數明顯提升。從原本完全需要仰賴他人，到現在可以開始自理部分生活。

新冠肺炎重症7大後遺症 資料來源／梁蕙雯 製表／陳雨鑫
新冠肺炎重症7大後遺症 資料來源／梁蕙雯 製表／陳雨鑫

肌肉 新冠肺炎 心理師

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