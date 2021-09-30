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低頭族長期壓迫頸椎 痛起來很崩潰

林宛諭
長期滑手機或長期得低頭操作者，頸椎長期壓迫下，造成神經孔狹窄，輕則麻痛，重則難以成眠。(Getty Images)
長期滑手機或長期得低頭操作者，頸椎長期壓迫下，造成神經孔狹窄，輕則麻痛，重則難以成眠。(Getty Images)

現代低頭族多，有些人是因工作需求長期得低頭操作，卻造成頸椎長期壓迫下，造成神經孔狹窄，輕則麻痛，重則難以成眠，影響生活，台灣員榮醫療體系萊源神經修復中心主任陳建華治療一名低頭族，利用超音波導引將維生素B12送至狹窄的脊椎神經根周圍以修復神經，病人獲極大改善，終於不再痛到快崩潰。

「神經痛好像不會要人命，但痛起來有時真讓人覺得活在悲慘世界」陳建華說，現代低頭族多，有的是工廠技師長期得低頭或仰頭長時間的做相同動作，甚至上班族長期低頭處理公文等，都可能因頸椎、椎間盤壓力過大，造成頸椎神經孔受壓而變狹窄，狹窄的神經孔也會因此缺營養，造成退化。

陳建華分享脊椎超音波應用於治療頸椎引起的肩頸及上肢麻痛，一名61歲的病患因工作長期低頭，導致肩頸及上肢麻痛，甚至痛到睡不好，到最後影響到日常生活及工作，苦不堪言，最後經朋友介紹還從外縣市到員生醫院求診。

原來這名病患就是頸椎神經孔狹窄，陳建華說，超音波影像上神經及血管都可以清楚辨識，在超音波導引下可以精準地將神經營養維生素B12送至狹窄處的脊椎神經根周圍，達到神經修復目標，經治療，兩周後再回診，麻痛已改善超過七成，但也提醒病患，以後得保持正確姿勢，避免長期低頭，以免敏感的神經就像電線一樣，一但「觸電」有時痛苦不堪。

陳建華說，再者以往脊椎的定位主要透過X光，雖然X光可以顯現骨頭結構，但卻無法顯現神經、血管或臟器等軟組織，而超音波可以清楚顯現這些重要軟組織結構。脊椎內視鏡手術透過不到1公分的傷口，將內視鏡管路置放於脊椎病兆處，以精細器械經由內視鏡管徑將骨刺或椎間盤突出移除，輔助超音波定位，在手術路徑上就可以得到清楚的「路況導航」，既可以避免神經血管等軟組織損傷，也可以精準的定位脊椎病兆，藉此達到脊椎內視鏡手術精準安全有效的目標。

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