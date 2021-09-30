組織按摩鬆動術 讓手部術後不再「卡卡」

切剝法：給予疤痕組織斜向或側邊的分層切力。(圖：周立偉、施益湋提供)

19歲林同學因車禍 導致右手二、四、五掌骨骨折，術後因手部背側疤痕組織過於緊繃和沾黏，導致手部伸展和彎曲動作受限，連拿杯子喝水或用鑰匙開門等動作，都感到痠痛不已，症狀日益惡化。後經由「組織按摩鬆動術」，有效放鬆肌筋膜及提升關節活動度，一舉解決手部卡卡問題。

身體的軟組織是相連與分層的構造，依序為表皮、真皮、皮下組織、筋膜和肌肉 ，幫助自由延展和滑動，雖然人體組織與生俱來，就有自動修補疤痕的能力，但當身體組織受到損傷時，修復機制會經由發炎反應啟動，而纖維蛋白從增生到重塑完成，約需半年至一年的時間。

然而，增生組織的結構雜亂無章，缺少方向性及分層，因此修補的過程就會產生不同程度的「疤」和「沾黏」，因而阻礙伸展和分層滑動，最終影響肌肉收縮運動和產生不良的動作模式，長期下來，因身體動作的運作方式被迫改變，使痠痛問題和傷害逐漸浮現。

臨床上，需評估疤痕本身和周圍組織的軟硬度、位置、範圍、深淺等，同時需注意疤痕對感覺與動作的影響，處理疤痕軟組織沾黏的手法眾多，共同原理為加壓和伸展，且必須先從疤痕周邊組織開始，也就是進行「組織按摩鬆動術」，分為基本三式與進階六式。

面對疤痕問題，修復初期需避免過度發炎反應造成組織異常增生，產生疤痕肥厚和沾黏，由於組織修補過程需要血液提供養分和氧氣，可依據修補的進程，給予不同程度的按摩、組織分層滑動、伸展動作和有氧運動，有助修補的組織排列，達到軟化、減少沾黏和異常的感覺動作產生。