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17歲男孩首露「弟弟」就卡住 「螃蟹姿」進診間求救

記者許政榆／台北報導
書田診所說明包皮嵌塞發生原因。（圖：書田診所提供）
書田診所說明包皮嵌塞發生原因。（圖：書田診所提供）

「弟弟」首次出頭天就窒息？一名17歲男孩長久有包莖困擾，某日早上小便時，包皮意外翻起，龜頭第一次露出，但不到10分鐘，龜頭便開始腫脹、疼痛，包皮還放不下來，且越來越痛，趕緊到附近診所求診，診所建議應到泌尿專科，到傍晚時他以「螃蟹」姿走進診間，龜頭已呈現暗紅色，勒在冠狀溝的包皮腫如甜甜圈，且頭痛難觸碰，經醫師診斷為包皮嵌塞。

書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，包皮嵌塞發生原因有三個必要條件，包括包皮過長、包皮開口窄小，或翻起包皮露出龜頭後，沒有及時將包皮復位，包皮卡在（勒住）龜頭冠狀溝。門診常見到自慰、性行為、洗澡或小便時翻起包皮、或是小朋友因好奇心翻弄包皮，沒有立即將包皮放下復位，導致翻起的包皮卡在冠狀溝的案例。包皮的開口越窄，包皮翻起的時間越久，越容易造成包皮嵌塞。

而患者包皮過長合併包皮開口狹窄，分為先天及後天二種。洪峻澤表示，先天性的就是包莖，包皮過長但開口小，包皮完全翻不起來，龜頭無法露出；除了偶爾發生包皮嵌塞，最困擾的是平時的衛生和發炎問題。後天性的，原本只是包皮過長，龜頭可以露出，但因衛生和慢性包皮發炎，導致包皮末端的組織彈性越來越差，翻出龜頭時包皮甚至會皸裂，反覆發炎使包皮開口越來越窄，此階段最容易發生包皮嵌塞。

洪峻澤說，當發生包皮嵌塞時，龜頭和末端包皮的靜脈血液和淋巴回流被阻斷，因此腫脹且疼痛難忍。若拖太久連動脈血液也無法流入，龜頭會缺血壞死。

洪峻澤說，包皮嵌塞通常可以徒手復位，但該名青少年患者包皮開口太窄，嘗試多次未成功，最後在腫脹處塗抹抗生素和潤滑藥膏，並持續擠壓龜頭減少龜頭腫脹，終於把卡住的包皮放下來。一個月後，以手術切除過長的包皮，以後就不會再有龜頭包皮炎和包皮嵌塞了。

如果徒手復位失敗，洪峻澤表示，就要緊急手術切開卡住的窄環，讓包皮復位，恢復龜頭的動脈血液供給和靜脈回流。待組織消腫後再做手術，或切除過多的包皮。包皮嵌塞的當下不要直接做手術，因這時包皮腫脹，縫合的傷口易裂開和感染。

如何預防包皮嵌塞？洪峻澤說，平時要保持包皮的清潔和血流順暢。包皮過長的人應該養成習慣，每次小便時要翻起包皮，洗澡時也要翻起包皮清洗龜頭和冠狀溝。最重要是排尿和洗澡後，翻起的包皮要擦乾且立即放下復位。沒有將包皮復位，就容易包皮嵌塞，若想一勞永逸，可求助醫師評估進行手術。

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