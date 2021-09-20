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女業務便秘20年 微創手術重建腸道「暢」快了

記者游振昇／台中報導
台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘向病人說明微創手術重建腸道做法。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘向病人說明微創手術重建腸道做法。圖／台中慈濟醫院提供

1名女業務員長期便秘，天天吃強效軟便劑仍「大」不出來，20年苦不堪言，台灣台中慈濟醫院大腸直腸科主任邱建銘接獲病人求診，採用微創便秘術式重建腸道，終能讓業務員重拾「暢」快人生，也重拾笑容。

42歲女業務員，因業績壓力大，自我要求也很高，她工作表現優異，但苦惱「便秘」，她自述用過各種偏方，可是效果卻愈來愈不明顯，生理問題的焦慮造成睡眠不足，加上工作壓力形成惡性循環，她說對人生愈來愈絕望。

女業務員後來到台中慈濟醫院就醫，期待能藉手術徹底解決問題，主任邱建銘依他臨床經驗指出，大多數便秘病人的病因與自律神經失調、情緒壓力有關，只要改變生活作息與飲食習慣，9成以上的便秘都可以改善，並藉藥物控制緩解症狀。

但經過長期追蹤，確認女業務員軟便藥物愈用愈重，藥物無法戒斷，屬於極少數真正需要開刀的族群，邱建銘決定幫她動刀，傳統便秘手術做法是切除所有大腸，只保留直腸，存在兩個最大缺點，除容易導致術後嚴重腹瀉或升高夜間滲便機會、沒有大腸腸內菌共生互動，也會影響身體抵抗力，邱建銘調整標準術式做法，保留1小段升結腸，利用腹腔鏡切除大部分的大腸，做升結腸與乙狀結腸吻合。

回診時，女業務員滿臉笑容說，她從人生沒有希望的谷底，到如今可以早睡早起工作順利，順利休假出遊，感謝邱建銘主任幫她找回生命中的快樂。

邱建銘表示，過去3年，針對長期追蹤已確認為「藥物治療無效」的19位病人做保留升結腸的便秘手術，雖然保留小段升結腸會讓手術變得相對複雜，但個案術後腹瀉、失禁、滲便副作用為零，便秘症狀百分百改善，同時完全不需要軟便劑的比例達8成4，長期觀察結果能降低手術後副作用，安全有效，治療效果更好。

便秘手術術式對照表。圖／台中慈濟醫院提供
便秘手術術式對照表。圖／台中慈濟醫院提供

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