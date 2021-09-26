我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

資金嚴重短缺 恒大汽車坦言：無法保證能償還債務

菸酒未沾罹口腔癌 竟是假牙引發舌病變

魯永明
配置假牙，會因牙齦萎縮導致咬合不整，長久摩擦刺激反覆潰瘍而導致舌部癌性病變。(Getty Images)
配置假牙，會因牙齦萎縮導致咬合不整，長久摩擦刺激反覆潰瘍而導致舌部癌性病變。(Getty Images)

台灣有一名退休公務員，平時無抽菸、喝酒或吃檳榔習慣。近半年右舌部經常因假牙咬合不正破皮，且同部位反覆發作，多次在診所拿藥後右舌潰瘍無癒合跡象；日前轉至嘉義長庚耳鼻喉頭頸外科柯建安醫師診斷，研判是多年前配置假牙，因牙齦萎縮導致咬合不整，長久摩擦刺激反覆潰瘍而導致舌部癌性病變。

腫瘤評估後無遠端轉移，經開刀重建及放射線化學治療，目前穩定追蹤中；柯建安發現病人右舌後側緣潰爛，進一步切片檢查確診為第二期口腔癌。

口腔癌好發年齡40到60歲，男性居多，台灣口腔癌罹患率世界第一，國健署調查，每10名口腔癌病人中，9人有嚼檳榔習慣，同時有吃檳榔、抽菸、喝酒習慣，罹口腔癌機率是一般人的123倍，但蛀牙、斷裂尖銳牙齒與不當假牙，也是可能導致口腔癌的元兇。

柯建安表示，發生口腔部位惡性腫瘤，如嘴唇、牙齦、舌頭、上顎等，都算口腔癌。其中最好發兩個部位，一是舌頭，另一是口腔頰黏膜。除菸、酒及檳榔等三大致癌因子外，蛀牙、歪智齒、口腔衛生不佳、拔牙後殘留牙根或不適合假牙等，都可能造成口腔粘膜反覆的刺激與摩擦，導致慢性潰瘍。

若口腔出現不正常腫脹、增厚或硬塊、口腔黏膜上出現無痛潰瘍，超過10天以上沒有癒合、口腔在沒有刺激情況，如剔牙、刷牙，出現不明原因出血、口腔有不明原因疼痛或麻木、黏膜表面有白色或紅色斑塊、說話發音不清、沙啞，或舌頭活動受限制、頸部摸到異常硬塊等，都可能是口腔癌徵兆，治療以手術切除為最主要治療方式。

柯建安呼籲民眾拒絕菸、酒、檳榔，對健康侵蝕，加強口腔衛生，有配戴假牙應定期半年至1年，回牙科追蹤假牙配戴情形。如出現口腔或頸部腫塊、及2周以上未癒合口腔潰瘍，請早期就醫尋求治療。

台灣 腫瘤 退休

上一則

柚子維生素C高助排便 但腎臟病人要慎食

下一則

腕隧道治療 微創手術傷口小恢復快

延伸閱讀

植牙專科「古德牙科」遷址法拉盛 名醫金宗郁博士主持

植牙專科「古德牙科」遷址法拉盛 名醫金宗郁博士主持
菸酒檳榔未沾卻罹口腔癌 竟是裝假牙引發舌病變

菸酒檳榔未沾卻罹口腔癌 竟是裝假牙引發舌病變
預防長輩肺炎 遠離流感、注重口腔清潔

預防長輩肺炎 遠離流感、注重口腔清潔
黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

熱門新聞

提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。圖／ingimage

提早1小時上床睡覺 研究：罹患重度憂鬱風險降23%

2021-09-23 05:34
（圖：健康醫療網提供）

月餅吃多 體重直升 中醫師曝「養身瘦身」祕訣

2021-09-23 00:05
書田診所說明包皮嵌塞發生原因。（圖：書田診所提供）

17歲男孩首露「弟弟」就卡住 「螃蟹姿」進診間求救

2021-09-23 03:42
病友要注意追蹤血糖、血脂、血壓，定期監測。（本報資料照片）

糖尿病患多肥胖 控糖飲食10點建議

2021-09-25 02:00
台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮建議，運動受傷能不冰敷就不要冰敷。圖／醫院提供

運動受傷先冰敷？醫師說最新觀念已經不是這樣

2021-09-23 05:24
跑步可避免肌少症上身。（Getty Images）

5運動有助長壽 更可避免肌少症上身

2021-09-17 02:00

超人氣

更多 >
影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎